Аким Шымкента доложил президенту о работах по строительству нового терминала аэропорта   

Президенту также была представлена информация об объектах, возвращенных в собственность государства

Фото: Акорда

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работах по строительству нового терминала аэропорта, - Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работах по строительству нового терминала аэропорта, сообщает пресс-служба Акорды.





Ведутся работы по строительству нового терминала аэропорта и реконструкции железнодорожного вокзала. В городе были возведены такие объекты, как оздоровительный центр "Ізетті зейнеткер", конгресс-холл, комплекс настольного тенниса и новый ипподром", - проинформировали в пресс-службе.





Кроме того, президенту также была представлена информация об объектах, возвращенных в собственность государства. В частности, на баланс города был возвращен заброшенный годами бывший Дворец фосфорников, передан в собственность государства и реконструирован за счет спонсоров сквер "Спутник".









Также, по словам акима, в целях развития промышленного сектора в городе начаты работы по подведению инфраструктуры к пяти производственным зонам общей площадью 867 гектаров, сформирован пул инвестиционных проектов.





В настоящее время в городе функционируют более 128 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 16,4% больше, чем в 2022 году. Для развития предпринимательства поддержано 3498 проектов на общую сумму 19,8 млрд тенге.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, а также усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса.



