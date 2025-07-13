12.07.2025, 19:25 43821
Акимат Алматы обновил список не рекомендуемых для покупки недвижимости ЖК
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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы обновил список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости. По актуальной информации на текущую дату, список состоит из 28 жилых комплексов, сообщает пресс-служба акимата города.
Алатауский район:
- ЖК "Питтсбург" - мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24;
- ЖК "Достар Deluxe" - мкр. Мадениет, 185/8.
Алмалинский район:
- ЖК "Auezov Apartaments" - ул. Карасай батыра, 183/19;
- ЖК "Tole bi Residence" - ул. Аносова, 103б;
- ЖК "Кабанбай батыр" - в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;
- ЖК "M-Park" 2-я очередь - ул. Ауэзова, 2/8;
Бостандыкский район:
- ЖК "Швейцария" - мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
- клубный дом Rich - мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
- ЖК "7 Avenue" - мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
- МЖД (без названия) - мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
- ЖК "Evim novo" - мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;
- ЖК "Barakat" - мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
- ЖК "Montblanc" - мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;
- строительство жилых домов - ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
- садовые дома - ПК Жанару, уч. 556;
- ЖК "Alatau park" - мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;
- МЖК "Баганашыл" - с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.
Медеуский район:
- клубный дом Sky Club House - ул. Фонвизина, 28;
- клубный дом Maison - ул. Шашкина, 42/1;
- клубный дом Pine Hill Residence - ул. 2, уч. 33;
- клубный дом Alma Garden - ул. 6, уч. 7, 9;
- МЖД (без названия) - ул. Нурмагамбетова, 374/1;
- клубный дом Compositor - ул. Жамакаева, уч. 108.
Наурызбайский район:
- ЖК "Люксембург" - мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
- ЖК "Flora" - мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;
- ЖК "Lantana" - Большой Алматинский сельский округ;
- ЖК "Французский дом" - мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
- МЖК (без названия) - ул. Кенесары хана, уч. 98.
Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями", - добавили в акимате.
Список актуален на дату публикации. В список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
Напомним, в июне стало известно о сносе в предгорьях Алматы четырехэтажного здания на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным.
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12.07.2025, 18:31 47141
Заместитель премьер-министра поручил усилить санитарное оснащение пляжа на Алаколе
Фото: primeminister.kz
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Талдыкорган. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь в Жетысуской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.
В ходе поездки вице-премьер посетил коммунальный пляж, где были зафиксированы типичные и характерные для многих регионов системные вопросы, требующие комплексного решения. Несмотря на наличие базовых условий в большинстве зон отдыха, в открытых и общедоступных пространствах сохраняются вызовы, связанные с санитарной, инженерной и сервисной инфраструктурой.
Люди, выбирающие отдых на коммунальных пляжах, должны получать такой же базовый комфорт и безопасность, как и гости частных зон. Это принцип справедливости. Независимо от того, где человек отдыхает, он должен видеть порядок, чистоту и организованную среду", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Заместитель премьер-министра дал поручения акиму района и профильным службам усилить санитарное оснащение пляжа, закупить дополнительные контейнеры для сбора мусора, продлить линию буйков и определить зоны безопасного захода для маломерных судов. Также поручено проработать возможность установки раздевалок, душевых и элементов благоустройства, в том числе зон активного отдыха.
Для обеспечения общественной безопасности в районе будет рассмотрен вопрос увеличения численности сотрудников ЧС, задействованных в дежурстве на побережье.
Отдельное внимание было уделено вопросам стихийной торговли. Вице-премьер отметил необходимость установки стационарных торговых киосков с подключением к воде и электроснабжению, а также обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Все эти вопросы актуальны не только для Алаколя. Это вызовы, характерные для всех регионов, с которыми сталкиваются курортные зоны по всей стране. Мы соберем предложения, проанализируем лучшие практики и уже в Министерстве туризма и спорта проведем отдельное совещание с участием всех ответственных госорганов. Туризм - это не только бизнес, но и качество жизни самих граждан", - отметил Ермек Кошербаев.
Напомним, заместитель премьер-министра начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве.
12.07.2025, 11:32 69921
Казахстан усиливает контроль за ввозом яиц
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве торговли и интеграции РК обсудили меры по пресечению незаконного ввоза яиц и реализации на внутреннем рынке Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года № 101 введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.
В Министерстве торговли и интеграции под председательством председателя Комитета торговли Айдара Абилдабекова состоялось совещание по вопросам незаконного ввоза куриных яиц. Поводом стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля.
Айдар Абилдабеков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия, координации действий уполномоченных органов, а также внедрения эффективных механизмов мониторинга и оперативного реагирования на нарушения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали сахар из свеклы - с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн; масло растительное - с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн; масло сливочное - с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн; мука - с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн; кисломолочная продукция - со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн; молоко обработанное - с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.
12.07.2025, 11:08 71811
Более 5 млрд тенге возвращенных активов потратят на водопроводные сети в Карагандинской области
Фото: Deposltphotos
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Караганда. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда правительством выделено свыше 5 млрд тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Финансирование осуществляется за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.
Проекты реализуются в нескольких населенных пунктах области: в Караганде, в селах Тихоновке, Садовом, Колхозном, Актереке, Алихан, а также на станции Коктенколь.
Большинство сетей эксплуатировались десятилетиями без капитального ремонта, что приводило к авариям, перебоям в подаче воды и жалобам населения. Завершить все работы планируется до конца 2025 года.
По информации Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по Караганде составляет 99,4%, в сельской местности - 97,9%.
Ранее из специального государственного фонда на строительство системы водоснабжения в Акмолинской области было выделено 21,5 млрд тенге.
11.07.2025, 21:07 122496
Ермек Кошербаев поручил выяснить причины завышенных цен на пляжах Капшагая
Фото: primeminister.kz
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Конаев. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием объектов размещения, пляжной и дорожной инфраструктуры, санитарным содержанием территории, обеспечением общественного порядка и готовностью экстренных служб. Вице-премьер поручил акимату региона завершить дорожные работы к северному пляжу до осени текущего года.
Представителям бизнеса и жителям региона рассказали об основных проблемах туристических зон. Особое внимание уделено инфраструктурным ограничениям.
В числе приоритетов - обеспечение безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям. Заместитель премьер-министра поручил МЧС привести в соответствие все спасательные будки на пляжах и усилить профилактическую работу. Также в рамках рабочей поездки были обсуждены вопросы готовности инженерных систем и санитарно-эпидемиологических служб к массовому притоку отдыхающих, особенно при проведении мероприятий с участием до 15 тыс. человек.
Также был представлен пилотный проект по зонированию туристических территорий. По информации представителей Минсельхоза, такая система предполагает деление побережья на функциональные зоны - рекреационные, природоохранные, инфраструктурные и иные участки. Это позволит более эффективно управлять развитием территории, сохранить экологический баланс и обеспечить комфорт как для отдыхающих, так и для инвесторов.
Кроме того, была поднята тема ценообразования. Несмотря на развитие условий, стоимость услуг в ряде объектов остается высокой. Дано поручение провести анализ причин завышенных цен, особенно на коммунальных пляжах, где услуги должны быть максимально доступными для населения.
Рассмотрены и экологические вопросы. В отличие от стабильного уровня воды в озере Балхаш уровень Алаколя подвержен колебаниям, что вызывает подвижность береговой линии и смещение инфраструктуры. Ермек Кошербаев подчеркнул необходимость научного и инженерного сопровождения при строительстве новых объектов и учета природных факторов.
Коммунальные пляжи должны задавать стандарт - как по чистоте, так и по качеству сервиса. Стихийной торговле, работе "в тени" здесь не место. Должны быть чеки, терминалы, налоговая регистрация. Людей нужно приучать к порядку и закону с детства. Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан. Туризм - это лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы", - отметил вице-премьер.
11.07.2025, 20:58 121651
В Алматы появится специализированная структура по озеленению и благоустройству
Аким города заявил о необходимости выстраивания более системного подхода к вопросам экологии
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость выстраивания более системного подхода к вопросам экологии и благоустройства, сообщает пресс-служба акимата города.
В этой связи было озвучено поручение о создании нового специализированного предприятия, которое будет заниматься озеленением, санитарным содержанием территорий и формированием комфортной городской среды.
Они должны заниматься исключительно озеленением и благоустройством, созданием комфортной среды в городе. Чтобы сами выезжали на места и выявляли участки, где можно изменить ситуацию", - отметил Дархан Сатыбалды.
Также во время рабочего совещания были рассмотрены вопросы содержания зеленого фонда города. По итогам инвентаризации выявлено свыше 16 тысяч сухостойных и аварийных деревьев, более 5 тысяч из них уже удалено. Параллельно ведутся работы по санитарной обрезке, посадке кустарников и благоустройству буферных зеленых зон.
В числе приоритетных вопросов - работоспособность систем автоматического полива. В ходе мониторинга выявлены неисправности на 56 участках, что напрямую влияет на состояние многолетних насаждений. В этой связи аким поручил усилить контроль и обеспечить качественное содержание зеленых пространств.
Подводя итоги совещания, аким города дал ряд поручений: обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по утвержденному плану, активизировать работу по экологическому просвещению населения, а также системно проводить субботники с широким участием предприятий, организаций и самих горожан.
11.07.2025, 19:32 129111
Казахстан договорился с Исламским банком развития о финансировании ряда проектов
Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Джидде состоялась двусторонняя встреча советника премьер-министра РК Нурлана Байбазарова с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Во время переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. Ключевым итогом встречи стала договоренность о привлечении финансирования от Исламского банка развития на сумму до 1,1 млрд долларов для реализации этих целей.
В дополнение к достигнутым договоренностям состоялось подписание протокола о намерениях между правительством Казахстана и Исламским банком развития. Документ отражает обоюдную готовность сторон к практической проработке механизмов финансирования проектов в рамках развития СЭЗ и ИЗ с применением инструментов исламского финансирования.
Ожидается, что реализация этого сотрудничества придаст мощный импульс инфраструктурному развитию страны, обеспечит приток свыше 1,6 трлн тенге инвестиций и создание более 16 тыс. рабочих мест, что в свою очередь будет способствовать ускоренной индустриализации и экономической диверсификации Казахстана.
В ходе встречи были также обозначены ключевые направления сотрудничества в сфере исламского финансирования, включая вопросы привлечения исламских инвестиций с участием АО "Банк развития Казахстана" - дочерней организации АО "НУХ "Байтерек".
11.07.2025, 13:39 149411
Выдача онлайн-кредитов: АРРФР изменило правила биометрической идентификации
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК внесло изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности.
Изменения, в частности, касаются правил биометрической идентификации клиентов при получении онлайн-кредита.
Для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:
- электронная цифровая подпись физического или юридического лица;
- или средства биометрической идентификации;
- или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии;
- или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных;
- или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.
Также допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента.
Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.
Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальный оператор почты при дистанционном установлении деловых отношений с клиентом применяют двухфакторную идентификацию клиента с обязательным проведением биометрической идентификации клиента",- говорится в документе.
При этом они обеспечивают хранение записи сеанса видеоконференции с клиентом либо полученного текущего изображения клиента с использованием технологии выявления движения не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом, в том числе на основе аутсорсинга.
В случае подозрений субъект финансового мониторинга вправе отказать клиенту в установлении деловых отношений дистанционным способом и попросить явиться для идентификации лично.
Постановление вводится в действие с 21 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что банки обяжут предупреждать клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца. Также АРРФР разработало изменения и дополнения в постановление, которое предусматривает получение согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита. Кроме того, с апреля в РК изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года и старше 55 лет.
11.07.2025, 12:58 125116
Минобороны изменило требования к призывникам
Фото: кадр из видео
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны РК изменило требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.
В частности, изменен пункт 4 документа, касающийся категорий годности к воинской службе.
Теперь в нем предусмотрены следующие категории:
- А - годен к воинской службе;
- Б - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
- В - ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);
- Г - временно не годен к воинской службе;
- Д - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
- Е - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
- НГ - не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;
- В-ИНД - годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан определяется индивидуально и предусматривает категорию годности Б или В;
- ИНД - годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.
Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН). Категория годности Г предусматривает негодность к поступлению на воинскую службу по контракту, в вузы и школы, а категории годности В, Д и Е предусматривают негодность к обучению в вузах и школах", - уточнили в Минобороны.
Приказ вступит в силу 21 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут призывать в армию через SMS и eGov. Также в воинских частях внедрят современные IT-системы видеонаблюдения.
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