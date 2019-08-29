Акимом Экибастуза стал Ержан Иманзаипов

Павлодар. 28 августа. Kazakhstan Today - Акимом Экибастуза назначен Ержан Иманзаипов. Нового градоначальника активу города представил аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает Kazakhstan Today.

Представляя Иманзаипова, глава региона отметил, что его кандидатура согласована с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата, сообщила пресс-служба акима области.

Необходимо взять на контроль все вопросы по созданию индустриальной зоны, тем более что не так давно уже было принято решение по строительству подстанции и ЛЭП для этой индустриальной зоны. Особое внимание нужно уделить привлечению инвестиций через механизмы государственно-частного партнерства. На развитие Экибастуза за последние три года из вышестоящих бюджетов выделялись большие средства. В 2017 году 4,7 млрд тенге, в 2018 - 9,9 млрд тенге, а в 2019 - 13 млрд тенге. Экибастуз таких вливаний не видел, а потому должен быть экономический эффект в виде инвестиций", - дал первые поручения новому назначенцу аким области.

Ержан Иманзаипов 1984 года рождения, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "Промышленная теплоэнергетика", а в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "Финансы".

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара. С 2006 года по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 года по 2011 год - ведущий специалист, эксперт Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2011 года по 2013 год - заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

С 2013 года по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2014 года по 2016 год занимал должность заместителя акима Павлодара, с 2016 года по 2017 год - заместителя акима Экибастуза. С ноября 2017 года работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

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