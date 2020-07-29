Акимы доложили президенту РК о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Акимы доложили главе государства Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

Акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей доложили главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в соответствующих регионах", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook .

Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растёт количество вылеченных пациентов.

В целом ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий. Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами", - написал Уали.

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