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Акимы доложили президенту РК о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу

28.07.2020, 16:38 14014
Акимы доложили президенту РК о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу
Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Акимы доложили главе государства Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.
 

Акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей доложили главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в соответствующих регионах", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook

 
Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растёт количество вылеченных пациентов. 
 

В целом ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий. Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами", - написал Уали.

 
Напомним, в Казахстане выявлено 84 648 случаев коронавируса, 54 404 человек выздоровели от заболевания, более 600 скончались.
 

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