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За сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших коронаврусом

28.07.2020, 08:15 6751
Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 84 648, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 656 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК. 

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 250 / 82;
 
город Алматы - 253 / 110;
 
город Шымкент - 25 / 20;
 
Акмолинская область - 52 / 23;
 
Актюбинская область - 11 / 3;
 
Алматинская область - 85 / 47;
 
Атырауская область - 65 / 46;
 
Восточно-Казахстанская область - 179 / 69;
 
Жамбылская область - 51 / 31;
 
Западно-Казахстанская область - 86 / 48;
 
Карагандинская область - 118 / 41;
 
Костанайская область - 63 / 42;
 
Кызылординская область - 69 / 31;
 
Мангистауская область - 44 / 7;
 
Павлодарская область - 57 / 23;
 
Северо-Казахстанская область - 70 / 6;
 
Туркестанская область - 48 / 27.
 
Всего в стране выявлено 84 648 заболевших
 
Кроме того, за 27 июля в Казахстане 1833 человека выздоровели от КВИ, итого выздоровевших в Казахстане - 54 404.
 

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