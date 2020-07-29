За сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших коронаврусом

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 84 648, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 656 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 250 / 82;

город Алматы - 253 / 110;

город Шымкент - 25 / 20;

Акмолинская область - 52 / 23;

Актюбинская область - 11 / 3;

Алматинская область - 85 / 47;

Атырауская область - 65 / 46;

Восточно-Казахстанская область - 179 / 69;

Жамбылская область - 51 / 31;

Западно-Казахстанская область - 86 / 48;

Карагандинская область - 118 / 41;

Костанайская область - 63 / 42;

Кызылординская область - 69 / 31;

Мангистауская область - 44 / 7;

Павлодарская область - 57 / 23;

Северо-Казахстанская область - 70 / 6;

Туркестанская область - 48 / 27.

Всего в стране выявлено 84 648 заболевших

Кроме того, за 27 июля в Казахстане 1833 человека выздоровели от КВИ, итого выздоровевших в Казахстане - 54 404.

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