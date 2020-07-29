За сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших коронаврусом

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 84 648, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 656 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 250 / 82;
город Алматы - 253 / 110;
город Шымкент - 25 / 20;
Акмолинская область - 52 / 23;
Актюбинская область - 11 / 3;
Алматинская область - 85 / 47;
Атырауская область - 65 / 46;
Восточно-Казахстанская область - 179 / 69;
Жамбылская область - 51 / 31;
Западно-Казахстанская область - 86 / 48;
Карагандинская область - 118 / 41;
Костанайская область - 63 / 42;
Кызылординская область - 69 / 31;
Мангистауская область - 44 / 7;
Павлодарская область - 57 / 23;
Северо-Казахстанская область - 70 / 6;
Туркестанская область - 48 / 27.
Всего в стране выявлено 84 648 заболевших
Кроме того, за 27 июля в Казахстане 1833 человека выздоровели от КВИ, итого выздоровевших в Казахстане - 54 404.
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