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Алексей Цой избран председателем 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

14.09.2020, 16:00 10369
Алексей Цой избран председателем 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
МЗ РК
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня начала свою работу очередная 70-й сессия Европейского регионального бюро ВОЗ, где впервые председателем избран министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.
 

При поддержке международного сообщества, Всемирной организации здравоохранения, в сотрудничестве со всеми странами мы продолжаем бороться с COVID-19. В данный момент ситуация в Казахстане стабилизировалась, однако, в случае роста случаев коронавирусной инфекции, мы предусмотрели ряд мер. В их числе, обеспечение пациентов коечным фондом, необходимыми лекарственными препаратами и другими ресурсами. Наши врачи готовы оказывать помощь населению", - сказал Цой в ходе выступления.

 
Одними из ключевых на повестке дня сокращенной сессии выдвинуты следующие темы: противодействие пандемии COVID-19 в регионе и в мире и полученный при этом опыт, новая Европейская программа улучшения здоровья на 2020-2025 годы. 
 
Заседания сессии будут транслироваться на английском и русском языках. Помимо этого, сессия будет освещаться через каналы Европейского регионального бюро ВОЗ (#RC70Europe), рассказали в пресс-службе МЗ РК.
 

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