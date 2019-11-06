Алматы и Санкт-Петербург разработают Дорожную карту сотрудничества в сферах образования, МСБ и туризма

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - Алматы и Санкт-Петербург разработают Дорожную карту сотрудничества в сфере образования, торговли, культуры, туризма и других, передает Kazakhstan Today.

Вчера российская делегация во главе с членом правительства Санкт-Петербурга - председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олегом Капитановым прибыла в Алматы с культурно-деловой миссией. Делегацию принял аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он обсудил с Олегом Капитановым перспективы развития отношений двух городов. Стороны договорились разработать "Дорожную карту" сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, туризма, культуры и МСБ.

Делегация также приняла участие в конференции "Алматы - Санкт-Петербург: территория новых возможностей".

С приветственным словом выступил заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. Он отметил, что мероприятие положительно скажется на развитии культурных и деловых отношений между Алматы и Санкт-Петербургом.

"Казахстан и Россию объединяют давние исторические особые отношения, подтвержденные Договором о вечной дружбе и братстве. Наши отношения можно считать эталоном межгосударственных отношений. Алматы и Санкт-Петербург могут сыграть большую роль в укреплении добрососедства двух стран. К слову, братским отношениям между Алматы и Санкт-Петербургом более 20 лет. И сегодня мы можем дать новый импульс для дальнейшего сотрудничества", - сказал заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров.

Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров отметил, что Казахстану и России необходимо наращивать совместную работу. По его словам, у Алматы и Санкт-Петербурга есть множество сходств, а сотрудничество является очень тесным. За 2018 год между Россией и Алматы товарооборот составил 4,7 млрд долларов.

Я хотел бы подтвердить только что сказанные слова, что наши два государства не просто являются стратегическими союзниками, но и равноправными партнерами. У нас действительно очень богатая совместная история. И наша задача заключается в том, чтобы не только сохранить все, что мы получили от наших отцов и дедов, но и приумножить, улучшить наши отношения", - сказал генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров.

Член правительства Санкт-Петербурга - председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов отметил, что Алматы и Санкт-Петербург находятся на одинаковых стартовых площадках.

В составе нашей делегации - представители культурного сообщества, образования, бизнесмены. В Алматы от Санкт-Петербурга присутствуют самые передовые компании", - сказал О. Капитанов, отметив, что миссия носит не только культурно-познавательный характер, но и преследует чисто практические цели по установлению долгосрочных взаимовыгодных связей в бизнесе, образовательных и гуманитарных проектах.

Делегаты миссии Санкт-Петербурга с руководителями профильных управлений акима Алматы обсудили приоритеты торгово-экономического сотрудничества, перспективы взаимодействия и реализации совместных проектов в системе дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования. Кроме того, на повестку дня были вынесены приоритетные вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе партнерства в сферах культуры и туризма.

В рамках миссии состоялась торжественная передача литературы о Санкт-Петербурге в Национальную библиотеку Республики Казахстан и праздничный концерт музыкального коллектива "Квинтет Четырех" и солиста Мариинского театра Леонида Захожаева, сообщили в городском акимате.

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