AMANAT запустил проект по правовой защите населения  

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов встретился с общественностью Атырауской области, ознакомился с деятельностью консультационного центра при региональном филиале и рассказал о запуске партийного проекта "Құқықтық көмек"

Фото: Аманат

Рассказать друзьям

Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов встретился с общественностью Атырауской области, ознакомился с деятельностью консультационного центра при региональном филиале и рассказал о запуске партийного проекта "Құқықтық көмек".





В Исатайском районе председатель партии совместно с известным правозащитником Абзалом Куспаном встретился с местными жителями и провел прием граждан.





Аманат





В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что глава государства в рамках построения Справедливого Казахстана уделяет особое внимание вопросам прав человека. Так, создан Конституционный суд, конституционный статус приобрели Генеральная прокуратура и уполномоченный по правам человека. Правовая проблематика имеет высокую актуальность у населения, и в этой связи в регионе в пилотном режиме запускается новый партийный проект по правовой защите населения "Құқықтық көмек".





Не секрет, что у граждан по-прежнему низкая правовая и финансовая грамотность. Из-за этого они не могут защитить свои интересы в судах и госорганах. Поскольку не все жители отдаленных сел имеют доступ к услугам профессионалов, в рамках нового партийного проекта юристы будут объезжать села и оказывать населению правовую помощь. Справедливость и верховенство закона начинается именно с таких конкретных дел", - сказал председатель партии.





Аманат





В рамках проекта "Құқықтық көмек" юристы посетят районные центры области для оказания юридической помощи гражданам на местах. Это помощь в составлении исков, защите и представительстве интересов в судах, органах уголовного преследования и другое. Будут проведены консультации по финансовым и правовым вопросам.





Кроме того, Ерлан Кошанов ознакомился с деятельностью консультационного центра AMANAT SERVICE, открытого при Атырауском областном филиале партии. Здесь по принципу одного окна представители государственных органов, "Отбасы банк", eGov принимают заявления граждан и разъясняют законодательство в сфере архитектуры, трудовых, жилищных отношений и прочих вопросов, волнующих население.





В этот же день председатель партии посетил участок строящейся дороги республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань. Представители подрядной организации проинформировали его о ходе строительных работ. Завершение проекта запланировано на конец текущего года.





Также Ерлан Кошанов встретился с областным активом AMANAT, обсудив ход реализации партийных проектов и подготовку к предстоящим выборам депутатов мажилиса и маслихатов. На сегодня в области более 23 тысяч аманатовцев, объединенных в 106 первичных партийных организаций.



