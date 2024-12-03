Антикор Казахстана будет сотрудничать с коллегами из стран - членов ОИС
Проведены двусторонние встречи с руководством антикоррупционных ведомств Иордании, Саудовской Аравии и Катара
Доха. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Антикоррупционной службы во главе с председателем Асхатом Жұмағали приняла участие во второй министерской встрече антикоррупционных органов стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.
На мероприятии стороны обсудили актуальные вызовы и укрепление сотрудничества в сфере противодействия коррупции между представителями антикоррупционных ведомств исламского мира, экспертами и международными организациями.
Антикор Казахстана презентовал казахстанский опыт противодействия коррупции.
Освещены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики, законодательных инициатив, применения превентивных и уголовно-правовых мер, внедрения цифровых решений в том числе "окрашивания денег", поиска и возврата преступных активов", - сообщает пресс-служба ведомства.
Также были проведены двусторонние встречи с руководством антикоррупционных ведомств Иордании, Саудовской Аравии и Катара.
В ходе двусторонней встречи с председателем Комиссии по добропорядочности и противодействию коррупции Хашимитского Королевства Иордании Муханнадом Хиджази был подписан меморандум о взаимопонимании.
Этот документ станет основой для укрепления двустороннего взаимодействия между антикоррупционными органами Казахстана и Иордании, обмена передовыми практиками и совместной работы по разработке эффективных инструментов противодействия коррупции", - рассказали в Антикоре.
Во время переговоров с президентом управления по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом были обсуждены вопросы предотвращения коррупционных рисков в сфере государственного управления.
Весной следующего года запланирован визит коллег из Королевства Саудовская Аравия в Астану для подписания совместного меморандума.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась встреча с ректором Международной антикоррупционной академии госпожой Слаганой Тасевой.
Стороны обменялись мнениями касательно проведения курсов повышения квалификации сотрудников агентства, их обучения в академии, привлечения международных экспертов при проработке и реализации проектов", - уточнили в ведомстве.
Также состоялся ряд встреч с руководителями государственных и правоохранительных органов Катара (Антикоррупционное ведомство, МВД, МЮ и ГП).
На переговорах с президентом управления административного контроля и прозрачности Катара Хамадом бин Насером Аль-Миснедом стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе по превенции, цифровизации, прозрачности госзакупок, обучения, реализации передовых антикоррупционных мер. На встрече с государственным министром внутренних дел Катара Шейхом Абдулазизом бин Файзалом бин Мохаммедом Аль-Тани были озвучены вопросы взаимодействия в рамках уголовного преследования и реализации совместных проектов. С заместителем генерального прокурора Мохаммедом Рашидом Аль-Бинали и заместителем министра юстиции господином Султаном Абдуллой Аль-Суэйди рассмотрен широкий спектр вопросов, включая взаимную правовую помощь, возврат преступных активов и другие темы", - проинформировали в Антикоре.