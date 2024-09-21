Антикор Казахстана и Генпрокуратура России заключили программу сотрудничества по противодействию коррупции

В военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих

Фото: МО РК

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Туркестан. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Активная фаза многонационального учения "Безграничное братство - III" прошла в Туркестанской области. В ходе учения силы специальных операций шести стран уничтожили условное бандформирование. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.





За учениями наблюдали министр обороны Руслан Жаксылыков, представители командования вооруженных сил Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции, Узбекистана и силовых структур Казахстана. На учение в качестве наблюдателей были также приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.





МО РК





С учетом роста террористических угроз мы объединяем усилия в области военной безопасности. На учении были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных подразделений в кризисных ситуациях. Проведение совместной операции показало готовность воинских контингентов действовать слаженно и эффективно", - подчеркнул глава Минобороны.





Вниманию зарубежных коллег на учебном полигоне "Орда" была представлена выставка вооружения и военной техники, а также образцы формы одежды. После ознакомления с текущей оперативно-тактической обстановкой состоялся розыгрыш практических действий.





МО РК





Перед сводными группами воинских контингентов шести стран была поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования, прорвавшегося через границу и укрывшегося в населенном пункте. Попытка боевиков нанести поражение объединенной группировке войск с помощью беспилотников была сорвана средствами радиоэлектронной борьбы.





Состоялась высадка тактического воздушного десанта сводной группировки для захвата господствующей высоты. Наступление сводных подразделений специального назначения было поддержано атакой дронов-камикадзе, налетами армейской авиации, огнем мобильных групп, передвигавшихся на квадроциклах. После штурма административного здания отходящие силы противника были "уничтожены" в туннеле с помощью беспилотников", - сообщили в Минобороны РК.





МО РК





Сводные подразделения специального назначения показали высокий уровень боевого слаживания, продемонстрировав единство подходов и готовность эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, отметили в ведомстве.





По результатам учения состоялось награждение отличившихся воинов. Всего в военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих.