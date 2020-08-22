Антикоррупционная служба расследует финансовые нарушения при строительстве курорта Кок Жайлау

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба расследует финансовые нарушения, допущенные при проведении тендеров и строительстве курорта Кок Жайлау в Алматы. Об этом сегодня на брифинге с СЦК сообщил заместитель председателя Комитета государственного аудита Минфина РК Ержан Мынжасаров, передает корреспондент агентства.

Зимой поступило поручение от департамента Антикоррупционной службы провести проверку всех средств, израсходованных на строительство Кок Жайляу. К сожалению, в зимний период невозможно было в горную местность осуществить выезд и контрольный обмер. Насколько мне известно, после наступления благоприятных условий проведены соответствующие мероприятия", - сказал Мынжасаров.

По его словам, в результате аудита были выявлены отдельные факты нарушения законодательства.

Материалы переданы в правоохранительные органы, конкретно - в департамент Агентства антикоррупционной службы по городу Алматы - для принятия процессуального решения", - заключил спикер.

Напомним, в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка общей площадью 1002 гектара были переведены в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства горнолыжного курорта Кок Жайлау. С началом обсуждения строительства курорта стартовала масштабная общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу . В апреле 2019 года аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". А в октябре 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев полностью запретил строительство горнолыжного курорта.

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