Антикоррупционные ведомства Казахстана и Франции подписали меморандум о сотрудничестве

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Будут сформированы оперативные группы для проверки объектов тепло- и электроснабжения
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY
- Под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщила
пресс-служба Акорды.
Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.
По итогам заседания дано поручение категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами.
Также поручено сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах.
Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу поручено провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала.
Также будут разработаны поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.
Напомним, комиссия
была создана по поручению президента РК после крупной аварии
на теплосетях в Экибастузе для проверки деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к отопительному сезону. Выводы и рекомендации комиссия должна предоставить через 10 дней. В ее состав вошли представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.
Также в других
регионах отмечаются проблемы
с теплоснабжением, связанные с авариями на теплосетях.
По данным МИИР, на 53% изношены
теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.
Правительство по поручению президента прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность
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