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В рамках визита президента Казахстана во Францию подписан ряд документов

30.11.2022, 20:20 11226
Всего подписано 35 документов
Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Францию подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Акорды.

Подписаны следующие документы:

1. Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Европы и иностранных дел Франции по вопросам реализации строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт (ВЭС) в Жамбылской области;

2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и Alstom Holdings SA о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в РК;

3. Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Synetics по вопросам создания генетического центра;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО "МФЦА" и Paris Europlace;

5. Соглашение об основных условиях между АО "Самрук-Казына" и Total Eren S.A.;

6. Соглашение о сотрудничестве и финансировании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;

7. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "КМГ" и Air Liquide Eastern Europe S.A.;

8. Меморандум о cотрудничестве между АО "НК Kazakh Invest" и Total Eren S.A.;

9. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК Qazaq Gaz", France Hydrogene, Medef International;

10. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК QazaqGaz" и Technip Energies N.V.;

11. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "ҚТЖ" и ALSTOM Transport SA;

12. Соглашение об основных условиях между АО "НК "ҚТЖ" и Société Générale;

13. Меморандум о сотрудничестве между АО "НАК Казатомпром" и Orano Group;

14. Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и I2EN;

15. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальный холдинг QazBioPharm" и Boehringer Ingelheim Animal Health France;

16. Совместное заявление между "Назарбаев Университет" и организациями Université de Lorraine, Total Energies, Alstom, Air Liquide;

17. Соглашение о сотрудничестве между АО "Центр развития торговой политики QazTrade" и Soufflet Group;

18. Соглашение о сотрудничестве между АО "Жасыл Даму" и парижским агентством по утилизации бытовых отходов Syctom;

19. Меморандум о сотрудничестве между АО "Жасыл даму" и Vicat;

20. Меморандум о сотрудничестве между ТОО "КазБитумСервис" и Soprema;

21. Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Schneider Electriс" и Schneider Electric Kazakhstan;

22. Контракт между ТОО "Оркен Алем" и Safran;

23. Меморандум о сотрудничестве между ТОО "Караганда-Осетр" и Cavier House Premier, и Swiss Choice Holding SA;

24. Договор купли-продажи доли между Magnetic Oil и Total Energies;

25. Меморандум о взаимопонимании между Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) и Proparco;

26. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетического перехода Франции по вопросам взаимодействия в сфере использования мирного атома;

27. Меморандум о взаимопонимании в отношении технического сотрудничества в сфере обращения с радиоактивными отходами;

28. Декларация о намерениях между Министром науки и высшего образования Республики Казахстан и Министром Европы и иностранных дел Французской Республики относительно сотрудничества в области высшего образования и научных исследований;

29. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Французским Агентством по борьбе с коррупцией по сотрудничеству в области предотвращения и борьбы с коррупцией;

30. Соглашение между Государственным центром поддержки национального кино (Республика Казахстан) и Национальным центром кинематографии и анимации (Французская Республика) о сотрудничестве;

31. Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития;

32. Специальное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в области борьбы с глобальным потеплением;

33. Меморандум о сотрудничестве между Атырауским Университетом нефти и газа имени С. Утебаева и Университетом Страсбурга;

34. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Лотарингии;

35. Меморандум о сотрудничестве между КазГУ и Университетом Реймса.
 

новости по теме

Мажилисмены закрепили уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев

30.11.2022, 18:49 13361
Мажилисмены закрепили уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев
Документ направлен на рассмотрение сената
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса во втором чтении одобрили поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие усиление ответственности за экологические нарушения.

Нормы законопроекта направлены на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территории.

Также предусмотрено усиление ответственности за порчу земли, самовольное пользование недрами и незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, закрепление равнозначного правового режима в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.

В документ были внесены поправки по ужесточению ответственности за проявления вандализма, порчу общественного и частного имущества. Депутаты также установили нижнее пороговое значение санкции, что, по их мнению, позволит судьям применить более строгое наказание к лицам, допускающим нарушение общественной нравственности и порядка.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению были внесены поправки, направленные на приведение действующего законодательства в соответствие с законопроектом "О растительном мире".

Одобренный мажилисом документ направлен на рассмотрение сената.
 

Прокуратура проводит расследование по факту аварии на теплосетях в Экибастузе

30.11.2022, 17:38 15671
Прокуратура проводит расследование по факту аварии на теплосетях в Экибастузе
Фото: telegram / baspasozpvl
Дело взято под личный контроль прокурора области
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области по факту крупных повреждений на тепловых сетях, снижения давления сетевой воды и остановки водогрейных котлов ТОО "Экибастузтеплоэнерго" зарегистрировано досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Недобросовестное отношение к обязанностям), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Вследствие аварии отключены от тепла несколько десятков многоэтажных и частных жилых домов, ряд социальных объектов, эвакуированы 123 жителя, в том числе и дети. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, приостановлена работа детских садов", - сообщили в прокуратуре.



Досудебное расследование поручено межведомственной следственно-оперативной группе сотрудников департамента полиции, департамента экономических расследовании и департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Постановлением прокурора Павлодарской области определена группа процессуальных прокуроров по осуществлению надзора за законностью уголовного преследования.

Отмечается, что ход расследования взят на личный контроль прокурора области.

Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
 

В коммунальную собственность Алматы перешли 84 новых объекта недвижимости

30.11.2022, 15:29 19106
В коммунальную собственность Алматы перешли 84 новых объекта недвижимости
Среди переданных в госсобственность объектов: школы, многоэтажки, физкультурно-оздоровительные комплексы
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В коммунальную собственность Алматы принято 84 вновь построенных объекта недвижимости, среди которых объекты образования (в том числе 14 пристроек к школам); 63 построенных многоквартирных жилых дома и 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, сообщил на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления государственных активов города Алматы Абзал Егембердиев.

Также за 10 месяцев текущего года в городскую собственность приняты 32 вновь построенных инженерных объекта. В этом списке водопроводные и канализационные сети, объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог, наружного освещения, линий телефонизации и дорожных знаков, тепловые сети и т.д.

Кроме того, по словам Егембердиева, с начала года в доверительное управление города без права последующего выкупа передано 5 объектов:

  • 20 санитарных-гигиенических узлов без права последующего выкупа сроком на 5 лет;
  • здание, расположенное по адресу: Ауэзовский район, мкр. 5, 58а, для открытия центра по поддержке инвалидов и ветеранов войны в Афганистане без права последующего выкупа сроком на 5 лет;
  • здание, расположенное по адресу: Алатауский район, ул. Северное кольцо, 58/3, для открытия "Тренинг-кафе" для поддержки людей с ментальными нарушениями без права последующего выкупа сроком на 5 лет;
  • здание, расположенное по адресу: Жетысуский район, ул. Жансугурова, д. 65/34, уг. ул. Ломоносова, для открытия "Бакытты отбасы" Жетысуского района;
  • здание, расположенное по адресу: Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, д. 106а, для открытия "Бакытты отбасы" Алмалинского района.
 

В Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства

30.11.2022, 08:26 29056
В Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства
Фото: primeminister.kz
В город прибыли заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и глава МЧС Юрий Ильин
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго", сообщила пресс-служба премьер-министра.

По состоянию на 23.55 29 ноября в городе 17 многоквартирных жилых домов, 3 соцобъекта и 1 административное здание остаются неподключенными к системе отопления.

Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении. Температура подачи теплоносителя составляет 82°C (норма 87°C), обратка - 54°C (норма 56°C), в квартирах - 18-20°C, наружная температура воздуха составляет -23°C", - сообщили в пресс-службе.


Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. Работают 34 дежурные бригады.

В городе для приема и обогрева граждан организованы 14 специальных пунктов.

Вчера по поручению главы правительства Алихана Смаилова заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в Экибастуз. Также на месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий", - уточнили в пресс-службе.


В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются.

Напомним, последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже третьи сутки.

По данным телеканала КТК, специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.

Уже открыта проверка по данному факту, и поскольку мы являемся местным исполнительным органом, а они - компетентным центральным государственным органом, правовую оценку будут давать именно они", - сказал аким Экибастуза Аян Бейсекин.


Результаты проверки специальная комиссия обещает обнародовать через 10 дней. А пока в Экибастуз на помощь местным коммунальщикам прибывают специалисты из других регионов. Для них организованы пункты обогрева и горячее питание. Волонтеры собирают для жителей теплые одеяла и обогреватели.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный местными властями, продолжает действовать.
 

Пять часов вместо десяти: в РК рассматривают введение новых правил возврата билетов

29.11.2022, 20:55 41986
Пять часов вместо десяти: в РК рассматривают введение новых правил возврата билетов
Фото: pixabay.com
Также авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После введения новых правил возврата билетов, если рейс задерживается свыше 5 часов, у пассажира появится право вернуть полную стоимость билета. На сегодня это время составляет 10 часов.

Как рассказал в ходе зум-конференции представитель Авиационной администрации Казахстана Нуржан Малаев, эта норма будет касаться как внутренних, так и международных рейсов.

В действующем законе в случае задержки свыше 10 часов пассажиры имеют право на полный возврат денежных средств. Но нами проведен анализ, по результатам которого мы видим, что при такой задержке пассажиру часто уже становится неактуально лететь в пункт назначения. И он уже на шестом часу задержки не может себе вернуть полную стоимость билета, и в то же время смысл поездки теряется. Поэтому после всех обсуждений мы снизили этот порог с 10 до 5 часов. Теперь если рейс задержится свыше 5 часов, то у пассажиров появится право получить полный возврат", - пояснил Нуржан Малаев.


Также авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, перевозка которых будет запрещена. Здесь идет речь о воздушных дебоширах.

Помимо этого, согласно нововведениям, авиакомпания должна будет в обязательном порядке отправить пассажиру СМС-сообщение об отмене или задержке рейса.
 

Порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений могут снова снизить в Казахстане - Дуйсенова

29.11.2022, 15:56 51316
Порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений могут снова снизить в Казахстане - Дуйсенова
Порог был увеличен в связи с повышением минимальной заработной платы с 42,5 до 60 тысяч тенге
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вновь понизить порог для снятия излишков пенсионных накоплений. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, порог был увеличен в связи с повышением минимальной заработной платы с 42,5 до 60 тысяч тенге

По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому мы, наверное, на этой рабочей группе рассмотрим (вопрос о снижении порога. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщила Дуйсенова.


Напомним, ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить порог для снятия излишков пенсионных накоплений.

Инициативу депутата прокомментировали в Миннацэкономики.
 

Начались двусторонние переговоры глав Казахстана и Франции

29.11.2022, 14:11 56486
Начались двусторонние переговоры глав Казахстана и Франции
Фото: Depositphotos
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует пресс-служба президента РК.
 
Сообщается, что после церемонии начались двусторонние переговоры глав государств.
 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию.
 
 

В МВД рассказали, в каких случаях будут лишать гражданства РК

29.11.2022, 13:01 50971
В МВД рассказали, в каких случаях будут лишать гражданства РК
Ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства по рассмотрению концепции миграционной политики рассказал о случаях утраты гражданства Казахстана.

Одним из направлений утвержденной концепции является совершенствование законодательства о гражданстве.

Во-первых, для приобретения гражданства Республики Казахстан будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции. Во-вторых, ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства", - сказал глава МВД.


В дальнейшем предусматривается, что если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату  гражданства РК.

Также будем регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении гражданства прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены", - сказал Ахметжанов.


Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы.
 

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