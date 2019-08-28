АО "НИТ" определено единым оператором техосмотра в Казахстане

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" определено единым оператором техосмотра в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление от 22 августа за подписью премьер-министра Казахстана Аскара Мамина опубликовано на сайте ИПС "Адилет", пишет Kazpravda.kz

Определить акционерное общество "Национальные информационные технологии" оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вводится в действие со дня его подписания. Таким образом, оно уже вступило в силу. Известно, что процедура техосмотра в республике для автовладельцев не изменится. Новшества необходимы для того, чтобы навести порядок в данной сфере.

Напомним, в июле проектный офис "Адалдык аланы" предложил рассмотреть вопрос об исключении требования прохождения технического осмотра личных автотранспортных средств , оставив данное требование только для общественных транспортных средств и транспорта, состоящего на балансе государства.

Однако в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК подчеркнули, что вопрос отмены техосмотра в стране не рассматривается , так как его периодическое прохождение является общемировой практикой и направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, дорожного движения и снижения воздействия на окружающую среду.

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