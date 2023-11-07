"АрселорМиттал Темиртау" и Минпром Казахстана опубликовали совместное заявление для бизнес-партнеров
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" и Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан опубликовали совместное заявление, в котором обещают предпринять все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и без любых неудобств для заинтересованных сторон.
В заявлении напомнили, что недавно правительство Республики Казахстан и "АрселорМиттал" достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий.
ArcelorMittal Temirtau является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках. На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон", - подчеркивается в заявлении.
Заинтересованные стороны АМТ, особенно его клиентов, подрядчиков и поставщиков, заверяют, что:
- все права и обязательства, связанные с ArcelorMittal Temirtau (АМТ) (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение "Оркен", дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены;
- правительство РК и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т.д.;
- бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме;
- АМТ будет продолжать поддерживать статус надежного партнера для своих клиентов.
В компании также заверили, что предпринимаются все усилия для поддержки семей погибших шахтеров и ведется расследование причин происшествия.
Ранее горноспасатели рассказали о сокрытии массовых нарушений безопасности на шахтах АМТ. По их словам, замечания, написанные ими в актах, руководство скрывало из боязни, что руководство шахты может расторгнуть договор.
Следователи изъяли документацию "АрселорМиттал Темиртау", связанную с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.