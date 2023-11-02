01.11.2023, 16:19 78366
Горноспасатели рассказали о сокрытии массовых нарушений безопасности на шахтах АМТ
Фото: instagram.com/msu.city
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Караганда. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Горноспасатели из профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы рассказали о массовых нарушениях безопасности на шахте имени Костенко, где погибли 46 горняков.
По словам спасателей, сегодня в 4 часа утра они вернулись с шахты имени Костенко. При этом они отметили, что по пути следования они обнаружили очаг возгорания, который им удалось потушить. Однако прежде чем они предотвратили очередную возможную трагедию, спасателям долгое время пришлось искать воду, так как в шахте отсутствовали элементарные средства тушения.
Со слов очевидцев, в новостных репортажах приписывают координацию спасательных работ акиму Карагандинской области и министру ЧС, хотя они не понимают специфику их работы, как и назначенный руководитель спасательной службы, которую передали в частные руки", - сказано в посте Instagram-канала msu.city, где опубликовано интервью горноспасателей.
По словам спасателей, свою работу они осуществляют в обмундировании 70-х, 80-х годов, а респираторы отслужили свой срок еще в 2018 году.
На шахтах АМТ было всегда множество нарушений. В лучшем случае из десяти огнетушителей работали два. Замечания, которые писали в актах, руководство скрывало и выписывали только формальные замечания, так как ранее государственную службу горноспасателей передали в частные руки, и в случае если руководитель выставлял все замечания, то шахта могла бы с ними разорвать договор… Горноспасателей постоянно запугивают, несогласных увольняют, но молчать о таком нельзя. Они требуют восстановить своих коллег, которые начали поднимать эти проблемы ранее", - сказано в публикации.
По информации Instagram-канала, в 2018 года службу горноспасателей передали в частные руки. С тех пор "горноспасатели утратили возможность на что-то влиять, и после обнаружения десятков нарушений, угольным предприятиям выписываются предписания лишь на на единицы несоответствий".
Предприятие действует из принципа если они выпишут много замечаний, то оно рискует оказаться без заказа со стороны владельца шахты, что в итоге влечет подобные происшествия как на шахте Костенко. Аттестацию самих же спасателей производят также формально, предприятие не имеет собственной технической базы для некоторых видов сдачи нормативов, в результате чего порядка 80% личного состава не проходят в полной мере аттестации", - говорится в посте.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
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02.11.2023, 12:30 22836
ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Сергей Ершов, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии на шахте Костенко.
В настоящее время в обществе справедливо поднимается вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных лиц в указанной трагедии. Существующая практика показывает, что сегодня необходим более жесткий контроль со стороны государства в отношении источников повышенной опасности", - заявил депутат на заседании сената.
Сергей Ершов подчеркнул, что виновные лица при аналогичных трагедиях не должны отделываться мягкими видами наказаний.
Нормы уголовного законодательства должны стать эффективным инструментов обеспечения промышленной безопасности", - отметил он.
Депутат также заявил, что за все время деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау" должным образом не проводилась работа по заблаговременной дегазации угольных пластов, что является основной причиной подобных трагедий.
По-прежнему используется оборудование, произведенное еще в прошлом столетии, а ведь изношенное оборудование - это потенциальная угроза для жизни и здоровья самих работников", - заявил сенатор.
По его словам, сегодня многие собственники промышленных предприятий, желая сэкономить деньги на замене оборудования, ограничиваются проведением экспертизы промышленной безопасности.
В этой связи для объективности оценки безопасности опасных производств считаем целесообразным наделить уполномоченный орган в области промышленной безопасности функцией по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также закрепить обязанность предприятий по своевременному его исполнению", - добавил Сергей Ершов.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
02.11.2023, 11:29 29326
Сколько этносов проживает в Казахстане, рассказали в Бюро нацстатистики
Свыше 24 тысяч человек отказались указывать свою национальность
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переписи населения 2021 года количество этносов, проживающих в Казахстане, составило 124, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Среди них такие этносы, как ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, нанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульты, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что в вопросники раунда переписи 2021 года по национальности был добавлен вариант ответа "не указавшие".
Таким образом, 24,8 тысячи человек отказались указывать свою национальность. Также в 2021 году выбравших при переписи ответ "другая национальность" составила 47,5 тысячи человек, тогда как в 2009 году таких людей было лишь 8",- пояснили в пресс-службе.
Также сообщается, что по итогам переписи 2021 года численность казахов составила 13,4 млн человек, прирост с 2009 года составил 33,7%. В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1% до 70,4%.
Также в числе национальностей с наибольшим количеством вошли русские - 2,9 млн человек, узбеки - 614 тысяч человек, украинцы - 387 тысяч человек и уйгуры - 290 тысяч человек", - проинформировали в бюро.
Кроме того, согласно данным переписи, 44,9% населения старше 5 лет владеют двумя языками, еще 28,6% - тремя языками.
По итогам переписи оказалось, что еще 1,7% разговаривают на 4 языках, 5 языков знают 0,2% населения. Доля полиглотов, знающих 6 языков, составила 0,1%, или 8 845 человек", - сообщили в пресс-службе.
Также в в бюро нацстатистики рассказали, какой религии придерживаются казахстанцы.
Доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3%, христианство - 17,2%, буддизм и иудаизм - менее 0,1%. Доля неверующих уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году", - добавил в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики.
02.11.2023, 10:42 33666
В Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки
Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный охранник алматинской школы целовал в губы 11-летнюю ученицу.
Мать шестиклассницы заявила, что пьяный сторож приставал к ее дочери. Женщина рассказала, что мужчина передал ребенку документы, а после начал обнимать и целовать. Испуганная школьница сумела вырваться. Родители обратились с заявлением в полицию. Подозреваемого уже уволили, а учителя и администрация школы получили выговор, сообщает телеканал КТК.
Инцидент попал на камеру наблюдения. Пожилой мужчина передал шестикласснице задание. В какой-то момент начал ее обнимать и целовать. Как выяснилось, 62-летний сторож был пьян. Испуганная девочка сумела вырваться и сразу позвонила дедушке.
Охранник на тот момент был пьяный. В очень сильном опьянении. Потом он передал ей документы, схватил за руку и начал целовать. Как она сказала, с языком. В губы, да. Она отталкивалась. Она плакала. Она часто умывалась, истерила. Потом на следующий день она говорит: "Мама, ты меня не целуй больше. Уголовное завели дело. А директора и завуча, я считаю, убрать со школы", - сказала женщина.
Мать ребенка заявила, что администрация школы пыталась загладить вину. Якобы в обмен на молчание предлагали путевку в санаторий.
Другие родители тоже возмущены до предела. Перепуганные мамы и папы дежурят у школы и требуют объяснений от директора и педагогов.
Директор школы подтвердила, что охранник действительно вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения и приставал к ученице. Руководитель учебного заведения уверяет, после этого инцидента она уволила сторожа. Ее заместитель и один из учителей получили выговор.
Замдиректора были в тот момент, меня не было. Я вообще в городе не была. Я была в отъезде. Охранник Таипов на рабочее место прибыл в нетрезвом состоянии, в алкогольном опьянении. В тот момент Таипов Масимжан пристал к ней, обнял ее. Наказание в виде выговора заместителю директора по воспитательной работе, завхозу, также учителю, который оставил задание на вахте", - говорит директор общеобразовательной школы Алматы № 160 Гульшат Аминова.
Мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. За хулиганство охранника арестовали на 15 суток. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".
Управлением полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 124, часть 1 УК РК. Назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Фигурант подвергнут решением суда административному аресту сроком на 15 суток", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Родители ребенка считают, что наказание должен понести не только сторож, но и администрация школы. Они требуют уволить директора учебного заведения.
02.11.2023, 09:34 38771
На кухнях в школьных столовых Алматы установили видеокамеры
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех 215 государственных школах города Алматы в пищеблоках столовых устанавливают камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день камеры уже установлены в 206 школах города. Об этом сообщили в городском акимате.
Как сообщила руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева, чтобы обеспечить школьников здоровым и рационально сбалансированным питанием в Алматы создается межведомственная экспертная группа. Она будет проводить системный мониторинг качества и эффективной организации питания в школах города. Согласно графику в течение календарного года представители комиссии, состоящие из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будут посещать и осматривать все организации образования города.
На сегодняшний день руководителям организаций образования даны поручения, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах в столовых камеры уже установлены (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы столовых школ", - отметила руководитель управления образования.
Напомним, что с 1 сентября 2022-2023 учебного года все учащиеся 1-4-х классов государственных организаций среднего образования обеспечиваются бесплатным питанием. Общий бюджет на 2023 год составил 20,4 млрд тенге из местного бюджета. Охват бесплатным питанием, включая детей из категории социально уязвимых слоев населения, на сегодняшний день составляет более 134 тыс. учащихся.
02.11.2023, 08:15 45986
Жителю Мангистауской области грозит уголовное наказание за убийство собаки
Фото: скиншот из видео
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена личность подозреваемого в убийстве собаки на месторождении в Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Сотрудники полиции установили личность 45-летнего местного жителя. В ходе расследования стало известно, что инцидент произошел 24 октября на месторождении Кенесары Мангистауского района, сообщает inaktau.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 316 (Жестокое обращение с животным) УК РК. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - прокомментировали в ведомстве.
Ранее Ассоциация по защите животных в Казахстане Inucobo опубликовали видео, на котором мужчина достает предположительно оружие из автомобиля и делает смертельный выстрел в собаку.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на случившееся:
Где закон? Где защита? То есть любой человек, вот так, может разъезжать на джипе с оружием и отстреливать собак? Разве отстрел собак не запрещен на законодательном уровне? Разве это не жесткое обращение с животным? Почему не работает статья 316? Почему человек на видео, убивший собаку, не понес наказание? Почему полиция не работает?";
Убивают, калечат животных, и глазом не моргнув. Законы должны работать о жестокости над животными";
Нужно писать петицию с требованием соблюдения и ужесточения закона о защите животных. Если не мы, то никто".
Ранее сообщалось, что живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти.
01.11.2023, 10:44 97296
В Казахстане питьевое молоко подорожало на 20% за год
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан питьевое молоко выросло в цене на 20% за год.
Как сообщает energyprom.kz, по итогам сентября текущего года молочные продукты подорожали на 16,1% за год. Среди всех молочных продуктов питания питьевое молоко выросло в цене на 20%, консервированное молоко - на 26,4%, творог - на 11,8%, твердый сыр - на 10,7%, кисломолочные продукты - на 15,7%. Среди кисломолочных продуктов кефир подорожал на 17,5%, сметана - на 16,6%, йогурт - на 9,8%.
В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 24,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 24,3% за год) и Улытауская (плюс 23,7%) области. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматинской области: на 10%", - проинформировали аналитики.
Также отмечается, что по итогам января-сентября текущего года производство молочных продуктов в стоимостном выражении достигло 444,5 млрд тенге - на 25% больше, чем годом ранее.
В натуральном выражении производство обработанного жидкого молока и сливок составило 444,1 тысячи тонн - на 5,4% больше, чем за январь-сентябрь 2022-го. В то же время производство кисломолочных напитков сократилось на 0,6% за год, до 171,4 тысячи тонн. Впрочем, в этой категории национальные кисломолочные напитки - шубат и кумыс - в плюсе: на 5,7% и сразу на 52,8% соответственно", - заявили аналитики.
Кроме того, производство сыра и творога выросло на 16,6%, до 31,9 тысячи тонн, сливочного масла и спредов - на 23,3%, до 22,9 тысячи тонн. Между тем выпуск молока в твердой форме уменьшился на 41,9%, до 3,7 тысячи тонн. Выпуск мороженого в плюсе на 32,6%, до 46,5 тысячи тонн.
Сообщается, что по итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос на молочные продукты за исключением свежего молока на 82,5%.
В том числе спрос на обработанное жидкое молоко и сливки был перекрыт на 94,9%, на молоко в твердой форме - на 16,1%, на сыр и творог - на 55,6%, на сливочное масло - на 79,3%, на йогурт - на 84,4%, на сгущенное молоко и сливки - на 37,9%. Спрос на мороженое и лед местные компании перекрыли собственным производством на 82,6%", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 12% подорожало мясо.
01.11.2023, 09:44 100576
Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Дело направлено в суд
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Уральск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование дела в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ЗКО и направлено в суд.
Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход. На самом деле "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства. За короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее сообщалось, что в РК жертвами финансовых пирамид становятся дети.
01.11.2023, 08:41 85731
Что ожидается в Казахстане в ноябре
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,Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Астане состоятся крупные общественно-политические мероприятия с участием глав зарубежных государств
1 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит в республику президента Франции Эмманюэля Макрона.
2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
В связи с предстоящими мероприятиями полиция переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставили блокпосты.
Прогноз погоды на ноябрь 2023 года
Начало заключительного месяца осени порадует еще теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохранятся неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики - в начале ноября, а с середины первой декады на большей территории РК прогнозируется прекращение осадков.
Температурный фон будет меняться в следующих пределах:
- в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2, +10°С, днем +12, +18°С;
- на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5, +5°С, днем от +7, +12°С, на юге области +15°С, до +5, +10°С;
- в северной половине, в центре, на востоке Казахстана - ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;
- в южных регионах - ночью от -5, +5°С до +3, +8°С, днем воздух прогреется от +8, +13°С до +12, +17°С, в отдельные дни до +20°С.
В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.
Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.
В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:
- в северной половине РК - в ночные часы до -15, -22°С, днем до -5, -13°С;
- в южной половине и на юго-западе страны - ночью до -3, -12°С, днем до -1, +5°С.
А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:
- в северной половине днем до +3, +10°С;
- в южной половине республики днем до +8, +17°С;
По предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - на юге области Жетысу и в юго-восточной половине Алматинской области. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей территории Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.
Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступает в силу 10 ноября 2023 года
Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность", - сообщили в МИД РК.
Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам
Пилотный проект Министерства просвещения будет действовать с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года. Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile. Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей. Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.
Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник. После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования. Право на получение ваучеров имеют: дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.
Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.
По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.
Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Приказ вводится в действие с 7 ноября 2023 года.
Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита
Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона. Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
На казахстанско-российской границе внедрят электронную очередь для автомобилей
С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным. Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.
В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".
Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы
С 1 ноября в Алматы запустят программу бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря 2023 года. В рамках программы по Алматы предусмотрено чипирование и регистрация 15 тысяч домашних животных (собак и кошек).
Атырауский НПЗ после ремонта выйдет на полную мощность в начале ноября
Выход Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября, сообщает пресс-служба завода.
В рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ", - проинформировали пресс-службе.
Сообщается, что на заводе в рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ произведен запуск первой очереди технологических установок. Суточная переработка нефти составляет 9500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1500 тонн в сутки", - добавили в пресс-службе.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?