31.10.2023, 11:02 32981
ЧП на шахте Костенко: найдены тела всех шахтеров Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поисково-спасательных работ в шахте имени Костенко найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего, сообщил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.
Тела шести горняков, по его словам, еще не опознаны. Для их идентификации потребуется анализ ДНК.
Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен. На данный момент открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на отдельных участках", - рассказал Шарипханов.
Он добавил, что сложнее всего спасателям было разгребать завалы для поиска тел погибших.
Шарипханов рассказал, что вместе с членами правительственной комиссии спускался в шахту.
Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15 изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения", - сообщил министр.
По факту ЧП проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". К расследованию привлечены экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Всего для расследования ЧП образованы и работают семь подкомиссий.
Министр также сообщил, что на пяти шахтах Карагандинской области работы возобновлены.
На шахте "Тентекская" проводятся только проходческие работы. На шахте "Казахстанская" ведутся работы по ее жизнеобеспечению и контроль аэрогазовой обстановки", - доложил глава МЧС.
Дополнено 31.10.2023, 12.28
В прошлом году инспекторы по промбезопасности выявили на шахте имени Костенко 212 нарушений. Практически все они были устранены, кроме одного, сообщил министр МЧС.
Решение об ответственности за нынешнюю трагедию будет принимать спецкомиссия, которая уже начала свою работу. Все материалы работы будут переданы в следственные органы, заявил Шарипханов.
Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов на заседании сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
Вчера в Караганде начали хоронить погибших от пожара и взрыва метана горняков.
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31.10.2023, 20:10 15571
Мать и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в Костанайской области
По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты
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Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина и двое ее детей 10 и 15 лет погибли 30 октября в селе Лесное Куржункульского сельского округа Федоровского района, сообщает "Алау".
В частном жилом доме при топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в районную больницу хозяин дома 1975 года рождения. На месте погибли хозяйка 1984 года рождения, дети 2013 и 2008 годов рождения.
По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты.
Ранее в Шымкенте от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек.
31.10.2023, 14:39 26566
Следователи изъяли документацию "АрселорМиттал Темиртау"
Изъятые документы связаны с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о ходе расследования событий, произошедших на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау".
В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси, со спуском в шахту осуществлен первичный осмотр места происшествия. Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники угольного департамента "АМТ". Назначены ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.
Кроме того, для проверки и дачи заключения по соответствию материального обеспечения по охране труда горняков привлечены специалисты госаудита и другие эксперты.
Вместе с тем была изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте.
Действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка. Следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут произведены с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур", - добавили в ведомстве, отметив, что уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
31.10.2023, 11:51 31396
Отравление детей в Актау: прокуратура пригрозила уголовной ответственностью за бесконтрольную дезинсекцию
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Мангистауской области напоминает об уголовной ответственности за неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств.
Неправильная дезинфекция, в том числе неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств, может привести к выделению вредных химических веществ. Без должной вентиляции это может привести к накоплению вредных паров и газов. Постепенное вдыхание таких веществ может стать причиной отравления и смерти. Таким образом, самостоятельная дезинфекция может быть опасной, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности", - напомнили в прокуратуре.
К большому сожалению, на территории Мангистауской области фиксируются такие факты как в прошлом, так и в этом году, сообщил прокурор региона Руфат Куттуков. Хуже всего, по его словам, что от безответственных действий взрослых пострадали дети.
Он призвал в случае необходимости проведения дезинфекции обращаться к лицензированным специалистам в данной сфере либо в уполномоченные органы, а также в обязательном порядке оповестить соседей.
Также прошу жителей области в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру 112", - сообщил прокурор.
Он напомнил, что по закону "О разрешениях и уведомлениях" деятельность в сфере оборота ядовитых веществ должна быть лицензирована.
За реализацию дезинфицирующих средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по статье 463 КоАП, а в случаях отравления людей либо смерти двух и более лиц уголовная ответственность по статье 304 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Будем придерживаться принципа неотвратимости наказания", - подчеркнул Куттуков.
Напомним, 21 октября в Актау двое малолетних детей скончались от отравления после проведения дезинсекции неустановленным препаратом в одной из квартир. Еще пять человек были госпитализированы. По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов. По факту было возбуждено уголовное дело.
Спустя 6 дней, 27 октября, в городе произошел аналогичный случай. В результате самостоятельной дезинсекции пострадали 5 человек, трое из которых - малолетние дети.
Расследование уголовных дел взято на контроль прокуратуры. Уполномоченные органы области приступили к разъяснительной работе среди населения.
30.10.2023, 15:27 80076
На ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание: точную причину блэкаута в Астане назвали в акимате
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Точную причину отключения электричества в Астане озвучил на брифинге первый заместитель акима Нурлан Нуркенов.
Отключение электроснабжения произошло на десяти подстанциях в 21.57 29 октября.
Это привело к ограничению подачи энергии, в основном - на правобережье. В 23.00 были введены подстанции аэропорта. В 23.10 подано напряжение подстанции "Байтерек". До 2.00 все подстанции были введены в работу", - привел хронологию происшествия замакима.
При этом он отметил, что никакого технологического нарушения работы ТЭЦ-2 не было. Станция продолжает работу в штатном режиме.
Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Если мы скажем простыми словами, это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Эта ситуация была устранена в течение полутора часов. К двум часам ночи все абоненты были обеспечены энергией", - рассказал Нурлан Нуркенов.
Спикер подчеркнул, что случившаяся авария не является следствием системных проблем.
Вчерашняя внештатная ситуация - это, скорее всего, стечение несчастливых обстоятельств. Раз это инженерная инфраструктура, где-то бывают пробои кабеля, износ кабелей. Поэтому я бы сказал, что это нештатный случай, но никак не следствие системных проблем. Это аварийный случай, форс-мажор", - добавил замакима.
Напомним, в ряде районов Астаны в воскресенье в десять вечера произошло аварийное отключение электричества. Сообщалось, что на ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание.
30.10.2023, 00:30 114586
Блэкаут в Астане: причины, последствия Дополнено
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Астаны в воскресенье в десять вечера произошло аварийное отключение электричества из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.
Произошло аварийное отключение оборудования 110кВ АТЭЦ-2 АО "Астана энергия". Подстанции, запитаные от АТЭЦ-2, находятся на ограничении электроснабжения. Проводятся работы по переключению", - сообщили в пресс-службе "Астана-РЭК".
По факту отключения линии электропередачи 110кВ Астана ТЭЦ-2 - ЦГПП цепь левая, правая (ВЛ на балансе АО "Астана РЭК"): на ТЭЦ 2 Астаны отключились 1 и 2 системы шин 110кВ. ТЭЦ-2 снизила генерацию с 530МВт до 120МВт. Предварительный объем ограничений 200МВт ТОО "Астанаэнергосбыт" (Алматинский, Есильский, Байконырский районы города Астаны), прокомментировали в Минэнерго.
Как сообщили в ДП Астаны, в связи с отключением электроэнергии регулировка дорожного движения на улицах города осуществляется сотрудниками полиции вручную. На некоторых перекрестках выставлены генераторы.
Авария повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения на главной подстанции НФС, где три ввода остались без электроэнергии. "В настоящее время коммунальные службы работают над устранением аварии", - сообщили в ГКП "Астана Су Арнасы".
Позже в мессенджерах появилось фейковое фото взрыва, якобы произошедшего на ТЭЦ в Астане. В Министерстве энергетики опровергли распространенную в чатах информацию, подчеркнув, что фото взрыва не имеет отношения к отключению электроэнергии в столице.
Аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям Астаны в связи с аварийным отключением электроэнергии.
В ряде микрорайонов из-за аварии на сетях нет электричества. Все аварийные и коммунальные службы работают над устранением аварии. В шахматном порядке уже идет переподключение к электричеству: частично Юго-Восток, аллея Мынжылдык, ряд жилых массивов и др. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству", - заверил аким жителей Астаны.
Дополнено 08.07, 30.10.2023.
Ночью столичный акимат сообщил, что работа всех электроподстанций восстановлена.
В столице полностью восстановили подачу электроэнергии. По данным на 01.00 30 октября все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены", - говорится в сообщении.
Бригады АО "Астана-РЭК" восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами.
29.10.2023, 13:54 149451
ЧП на шахте имени Костенко: медики рассказали о состоянии пострадавших
Фото: Depositphotos
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Караганда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавших шахтеров, госпитализированных с места ЧП на шахте имени Костенко.
Пострадавших доставили в областную клинику имени Макажанова и другие медицинские учреждения. Всего в приемно-диагностические отделения стационаров Караганды, Абая и Шахтинска были доставлены 28 человек. Из них госпитализированы 24 пострадавших: 20 - в отделение токсикологии многопрофильной больницы имени Макажанова с отравлением токсическими газами легкой и средней степени тяжести.
Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии многопрофильной больницы имени Макажанова с политравмой, сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами, переломами ребер, закрытыми переломами костей, ушибом обоих легких. Один пострадавший находится в отделении травматологии многопрофильной больницы имени Макажанова. Двое горняков находятся в отделении терапии центральной больницы Шахтинска с отравлением токсическими газами.
Четверо пострадавших на уровне приемно-диагностических отделений обследованы, направлены на амбулаторное лечение.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
29.10.2023, 12:39 153951
В МЧС рассказали подробности поисковой операции на шахте Костенко
Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам
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Караганда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийно-спасательные работы на шахте Костенко проводятся непрерывно. Отделения горноспасателей посменно проводят все необходимые мероприятия. Работы ведутся на двух добычных участках круглосуточно, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Силы горноспасателей сконцентрированы на поисках шахтеров. Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений.
Также ведутся работы по поднятию на поверхность тел обнаруженных погибших.
Открытых очагов горения на месте аварии нет.
Непрерывно работают телефоны горячей линии, всего поступило порядка 400 звонков. 20 психологов оказывают экстренную психологическую помощь.
На брифинге в РСК Карагандинской области спасатели рассказали о первых минутах трагедии на шахте. По их словам, взрыв был настолько мощным, что дальность распространения ударной волны составила более 2 км.
Работа всех шахт АМТ была приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
29.10.2023, 09:29 158076
ЧП на шахте имени Костенко: количество погибших увеличилось Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 29 октября обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".
Продолжается контроль газовой обстановки.
Дополнено 29.10.2023, 11.00
По состоянию на 10.00 29 октября обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров.
Дополнено 29.10.2023, 14.28
По состоянию на 14.00 29 октября на шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски 8 шахтеров продолжаются.
Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.
Дополнено 29.10.2023, 15.34
По состоянию на 15.00 в шахте имени Костенко обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 4 человек.
Дополнено 29.10.2023, 20.13
Замдиректора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский заявил о том, что число жертв на шахте имени Костенко увеличилось до 45, сообщает "Хабар 24".
На брифинге в РСК Карагандинской области спасатели рассказали о первых минутах трагедии на шахте. По их словам, взрыв был настолько мощным, что дальность распространения ударной волны составила более 2 км.
Работа всех шахт АМТ была приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?