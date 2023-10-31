30.10.2023, 19:14 102616
В Караганде начали хоронить погибших в шахте Костенко горняков
Фото: Depositphotos
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Караганда. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 30 октября, в Караганде, окрестностях и городах-спутниках начали хоронить погибших от пожара и взрыва метана на шахте имени Костенко горняков, сообщает ekaraganda.kz.
По информации акимата области, похороны продлятся три дня. Сегодня похоронили первых 14 горняков.
Многие из погибших шахтеров работали ранее на других шахтах региона, потом были переведены на шахту Костенко. Но сами жили в Абае, Шахтинске, Сортировке. Некоторых из погибших упокоили на их малой родине.
- Адампаев Ербулат Муратовулы, 1970 года рождения. Захоронение на кладбище в поселке Кокпекты;
- Шотаев Аманкельды Мейрамулы, 1992 года рождения. Захоронение на кладбище в поселке Кокпекты;
- Мусабеков Асет Канатович 1979 года рождения. Захоронение на Сокурском кладбище;
- Жанзаков Айзат Айханулы, 1991 года рождения. Захоронение на кладбище в селе Курылыс;
- Алиякпаров Куандык Серикулы, 1987 года рождения. Захоронение на кладбище Пришахтинска;
- Кадиров Ринат Мубаракзянович, 1970 года рождения. Захоронение на кладбище в городе Абай;
- Крайнов Олег Викторович, 1968 года рождения. Захоронение в Караганде на кладбище "Триада";
- Богатырев Илья Константинович, 1995 года рождения. Захоронение на кладбище в Сортировке;
- Абилов Айбек Нургалиевулы, 1997 года рождения. Захоронение в Караганде.
- Бобряшов Сергей Владимирович, 1962 года рождения. Захоронение на кладбище в Майкудуке "Триада";
- Шулевский Михаил Леонидович, 1986 года рождения. Захоронение на кладбище "Триада" в Сортировке;
- Петренко Владимир Ильич, 1961 года рождения. Захоронение на кладбище "Триада";
- Крикунов Павел Александрович, 1971 года рождения. Захоронение на кладбище "Триада";
- Магиев Жанболат Темиргалиевулы, 1981 года рождения. Захоронение на кладбище в Сортировке.
Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко произошел пожар и взрыв метана. Погибли 45 шахтеров. Поиски 46-го горняка все еще продолжаются.
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31.10.2023, 17:04 9986
В Темиртау из-за поздних госзакупок детсад до сих пор не подключен к отоплению
Дети распределены по другим учреждениям
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау из-за поздних государственных закупок детские ясли-сад "Нурай" до сих пор не подключен к отоплению.
В саду "Нурай" поздно разыгрались госзакупки, их объект не сдан к теплу. Тепло по сетям до сада доведено, но садик не может принять, так как еще ремонтирует свою внутреннюю систему. На данный момент ремонтные работы уже близятся к завершению", - цитирует ekaraganda.kz сообщение акимата Темиртау.
В отделе жизнеобеспечения в организациях образования также прокомментировали данную ситуацию. На время проведения ремонта внутренних сетей дети распределены по другим учреждениям, но уже скоро смогут вернуться в стены родного сада, отмечает издание.
На сегодняшний день по КГКП "Ясли-сад "Нурай" идут ремонтные работы системы отопления. Работы выполнены на 95%. Осталось установить теплообменник, провести опрессовку. Срок завершения ремонтных работ - 7 ноября 2023 года. На период проведения ремонтных работ дети распределены по другим дошкольным организациям города", - пояснил руководитель отдела жизнеобеспечения в организациях образования Баглан Раимжанова.
Ранее в Темиртау уже были проблемы в двух садах: "Кораблик" и "Карлыгаш". После обращений возмущенных родителей в СМИ вопросы с данными садами удалось решить. Качество исполнения работ в "Кораблике" проверял лично аким области Ермаганбет Булекпаев.
31.10.2023, 09:04 45906
В Алматы завершили пробивку улицы Айтеке би
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях снижения уровня загруженности улично-дорожной сети, а также развития транспортной инфраструктуры Алмалинского района было выполнено строительство пробивки улицы Айтеке би от улицы Байтурсынова до Досмухамедова, сообщили в городском акимате.
Дорожно-строительные работы были начаты в июне и завершены в октябре текущего года. В рамках пробивки построена новая дорога протяженностью 142 м шириной проезжей части 11,5 м с тротуаром с обеих сторон. Также было проведено переустройство инженерных коммуникаций и установлено наружное освещение.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и с целью исключения конфликтных ситуаций по улице Айтеке би на данном участке в восточном направлении будет предусмотрено движение транспортных средств только направо. При движении в западном направлении - прямо, налево и направо с установкой соответствующего дорожного знака. На сегодня завершены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и открыто движение для автомобилей.
30.10.2023, 13:26 126416
Петицию с требованием привлечь Лакшми Миттала к уголовной ответственности запустили в Казахстане
Фото: zona.kz
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы требуют привлечь к уголовной ответственности владельца "АрселорМиттал Темиртау" Лакшми Миттала и управляющего компании Палаватху Кришнана за умышленное бездействие по обеспечению безопасности сотрудников.
Соответствующая петиция размещена на сайте alash.online.
В тексте указано, что с 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АО "АМТ" не снижается.
За 2016-2022 годы произошло 18 аварий, вследствие которых погибли 19 работников шахт и еще 45 работников получили травмы различной степени тяжести. За 2021-2022 годы на предприятиях АО "АМТ" зафиксировано 4 аварии, при этом пострадал 21 человек, погибли 12 человек.
Недавняя трагедия унесла жизни более 40 горняков и стала одной из крупнейших в истории Казахстана. Шахтеры неоднократно обращались руководству с требованиями поднять зарплату и обеспечить безопасность труда", - подчеркивается в петиции.
Казахстанцы требуют привлечь владельца и управляющего АМТ к уголовной ответственности. Также они призвали не забывать о сотрудниках госорганов, которые должны были проверять условия труда в компании.
Ранее сообщалось, что зарплата управляющего в "АрселорМиттал Темиртау" Палаватху Кришнана Наир Биджа составляла 1 млн тенге в день.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв.
На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников.
По информации на 20.00 29 октября, обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски еще одного шахтера продолжаются.
29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
Сразу после аварии президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
Позже Басин сообщил, что смена собственника "АрселорМиттал Темиртау" не отразится на обязательствах перед работниками.
27.10.2023, 20:48 317006
В Алматы установили пропускной режим на дороге Медеу - Шымбулак
Фото: telegram/Almaty_Joly
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Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Медеу - Шымбулак в связи с ликвидацией последствий камнепада установлен пропускной режим, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
До запуска канатной дороги въезд будет доступен для электромобилей, а также для пешеходов до 09.00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00.
С 1 ноября после запуска канатной дороги въезд будет разрешен для электромобилей до 09.00 и после 18.00. С 13.00 до 14.00 въезд разрешен для спецтранспорта технических служб.
Пеший проход будет доступен по студенческой тропе. Установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря.
С 25 октября начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу - Шымбулак. Сейчас ограничено движение автотранспорта и передвижение пешеходов.
Ранее сообщалось, что в Алматы на дороге Медеу - Шымбулак начались работы по ликвидации последствий произошедшего в апреле камнепада.
27.10.2023, 09:49 340976
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Петропавловске: главу семьи подозревают в убийстве
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Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела женщины и двоих детей обнаружили при тушении пожара в одном из домов в Петропавловске. Главу семьи подозревают в убийстве.
Неожиданный поворот в громкой истории о гибели 20-летней женщины и двух маленьких детей. Их тела нашли после пожара в одном из частных домов Петропавловска. Спастись тогда удалось лишь главе семьи. Он разбил окно и выскочил на улицу. При этом, по его словам, он пытался вытащить и своих близких. И вот теперь выяснилось, что мужчина задержан по подозрению в убийстве, сообщает Astana.tv.
Полицейские подтвердили, что смерть женщины и детей носит криминальный характер. Дело было переквалифицировано со статьи "Нарушение требований пожарной безопасности" на "Убийство двух или более лиц". Других подробностей полицейские пока не разглашают. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Назначены дополнительные экспертизы. Дело находится на контроле руководства прокуратуры области и департамента полиции.
Данный был зарегистрирован в ЕРДР УЧС Петропавловска СКО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292, часть 3, УК РК. 21 октября 2023 года уголовное дело было переквалифицировано на статью 99, часть 2, пункт 1, УК РК. Также следственным управлением ДП СКО по данному факту зарегистрировано дополнительное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 99, часть 3, УК РК", - проинформировал сотрудник пресс-службы департамента полиции Нурбек Баекин.
Как сообщалось ранее, четверо погибших детей обнаружены при тушении пожара в одном из частных домов в Аягозе.
25.10.2023, 12:51 460336
Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев присвоил Димашу Кудайбергену и другим деятелям искусства почетное звание "Народный артист Казахстана", сообщает Акорда.
Наряду с Димашем Кудайбергеном почетное звание "Қазақстанның халық әртісі" получили:
- актеры театра и кино Динмухамед Ахимов, Михаил Токарев, Дулыга Акмолда;
- оперные певцы Шахимардан Абилов и Талгат Кузенбаев;
- эстрадный певец Рамазан Стамгазиев и кюйши Айгуль Улькенбаева.
Напомним, вчера в преддверии Дня Республики президент подписал указ о присвоении госнаград целому ряду казахстанских деятелей.
Награды получили видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.
25.10.2023, 12:20 461921
Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы
На дороге будут укреплять дорожные откосы и устранять последствия весеннего камнепада
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Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на дороге Медеу - Шымбулак начались работы по ликвидации последствий произошедшего в апреле камнепада.
Ведутся работы по укреплению и устранению последствий камнепада, который произошел весной", - уточнили в акимате Алматы.
Во время проведения работ движение автотранспорта и передвижение пешеходов будет ограничено.
В рамках проекта запланированы работы по инженерной защите территорий от камнепадов и оползней, укрепление скальных и дорожных откосов, спуск грунта и камней со склонов и очистка накопительных барьеров. В ликвидации будут задействованы около 11 единиц техники и 50 человек", - говорится в сообщении.
Вместе с тем для работников горнолыжного курорта и предприятий будет сформирован график пропускного режима. Информация о передвижении будет доступна у руководства каждой организации.
Реализация проекта пройдет в два этапа. Основные работы запланированы на следующий год.
Напомним, камнепад объемом около 20 кубометров произошел в районе горы Мохнатка, по дороге на Шымбулак, в ночь с 11 на 12 апреля. По данным спасателей, большая часть камней осталась в пазухах защитной стенки. Однако сама стена, а также защитные сетки и стойки получили повреждения.
25.10.2023, 09:52 457651
Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
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Актобе. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области. С начала года опасным заболеванием заразились более тысячи жителей региона, причем подавляющее число - это непривитые дети.
Сейчас шестеро малышей в реанимации. В клиниках разворачивают дополнительные койки, сообщает Astana.TV.
Первые случаи кори начали регистрировать в Актюбинской области в феврале. Заболевание было завезено из-за рубежа. Пик пришелся на осень. В больницы на лечение поступают целыми семьями. Из-за этого в стационарах региона развернули дополнительные койки.
На сегодняшний день по области у нас 211 коек развернуто, это 91 в районных больницах для взрослых и детей и 120 в санатории "Чайка". В последние 10 дней в среднем по 20 случаев в день регистрация наблюдается у нас", - сказала заместитель руководителя управления здравоохранения региона Бакытжан Тулкибаева.
Сейчас в санатории "Чайка" на лечении находятся 82 человека. Подавляющее большинство - дети. 6 малышей находятся в реанимации. По словам врачей, свыше 70% зараженных детей оказались непривитыми. А в таких случаях болезнь протекает гораздо серьезнее.
У невакцинированных нет абсолютно иммунитета к кори. Поэтому заболевание протекает в классической, тяжелой форме. Выраженные симптомы: интоксикация, температура, слабость, вялость. Часто развиваются осложнения со стороны дыхательной системы", - говорит Майра Нургалиева, заместитель главного врача Актюбинской областной клинической инфекционной больницы.
Медики предупреждают - корь очень заразное заболевание. Невакцинированный человек может заразиться им почти со 100-процентной вероятностью. Несмотря на существенный рост заболевших, детские сады и школы в регионе на карантин не закрывают. При выявлении кори зараженного ребенка изолируют, за остальными детьми наблюдают 21 день.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?