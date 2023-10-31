В Караганде начали хоронить погибших в шахте Костенко горняков

С 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АО "АМТ" не снижается

Фото: zona.kz

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы требуют привлечь к уголовной ответственности владельца "АрселорМиттал Темиртау" Лакшми Миттала и управляющего компании Палаватху Кришнана за умышленное бездействие по обеспечению безопасности сотрудников.





Соответствующая петиция размещена на сайте alash.online





В тексте указано, что с 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АО "АМТ" не снижается.





За 2016-2022 годы произошло 18 аварий, вследствие которых погибли 19 работников шахт и еще 45 работников получили травмы различной степени тяжести. За 2021-2022 годы на предприятиях АО "АМТ" зафиксировано 4 аварии, при этом пострадал 21 человек, погибли 12 человек.





Недавняя трагедия унесла жизни более 40 горняков и стала одной из крупнейших в истории Казахстана. Шахтеры неоднократно обращались руководству с требованиями поднять зарплату и обеспечить безопасность труда", - подчеркивается в петиции.





Казахстанцы требуют привлечь владельца и управляющего АМТ к уголовной ответственности. Также они призвали не забывать о сотрудниках госорганов, которые должны были проверять условия труда в компании.





Ранее сообщалось, что зарплата управляющего в "АрселорМиттал Темиртау" Палаватху Кришнана Наир Биджа составляла 1 млн тенге в день.





Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв.





На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников.





По информации на 20.00 29 октября, обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски еще одного шахтера продолжаются.





29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.





Сразу после аварии президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.





Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.





По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.



