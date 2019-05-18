Асанов рассказал Назарбаеву о принимаемых мерах по улучшению качества работы судов

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Kazakhstan Today.

Елбасы Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ходе модернизации судебной системы. Председатель Верховного суда, в частности, доложил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов и повышение доверия населения к работе судей", - сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы исполнения поручений, данных на совещании от 19 ноября 2018 года.

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