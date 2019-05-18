Асанов рассказал Назарбаеву о принимаемых мерах по улучшению качества работы судов

Елбасы Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ходе модернизации судебной системы. Председатель Верховного суда, в частности, доложил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов и повышение доверия населения к работе судей", - сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.
В ходе встречи были также обсуждены вопросы исполнения поручений, данных на совещании от 19 ноября 2018 года.
Ранее, 13 мая, Елбасы встретился с управляющим Международным финансовым центром "Астана" Кайратом Келимбетовым. Накануне Первый Президент Казахстана принял участие в XII Астанинском экономическом форуме "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики".
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