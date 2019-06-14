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Ашимбекулы назначен начальником Службы охраны Елбасы и замначальника Службы государственной охраны РК

13.06.2019, 20:07 6616
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Пресс-служба главы государства сообщила о назначении начальника Службы охраны Елбасы и заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передает Kazakhstan Today.
 
Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Ардак Ашимбекулы назначен первым заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.
 
 

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