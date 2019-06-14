Ашимбекулы назначен начальником Службы охраны Елбасы и замначальника Службы государственной охраны РК

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Пресс-служба главы государства сообщила о назначении начальника Службы охраны Елбасы и заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передает Kazakhstan Today.
Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Ардак Ашимбекулы назначен первым заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.
Напомним, в ноябре прошлого года на должность начальника Службы государственной охраны Казахстана был назначен Ардак Ашимбекулы. В мае 2019 года заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан был назначен Ермек Сагимбаев.
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