Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках поездки в Атыраускую область посетил месторождение Тенгиз, ряд нефтегазовых проектов и провел совещание по развитию местного содержания, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Атыраускую область 17-18 июля посетил предприятия нефтегазовой отрасли, ознакомился с ходом строительства новых промышленных объектов и провел совещание по вопросам развития местного содержания, нефтегазового машиностроения, а также соблюдения трудового законодательства РК", - сообщает primeminister.kz .

Глава правительства посетил строящийся завод третьего поколения на месторождении Тенгиз, которое возводится в рамках Проекта будущего расширения, реализуемого ТОО "Тенгизшевройл".

На заводе ведутся общестроительные работы, прокладка подземных коммуникаций, монтаж резервуаров, установлены 23 сборные модульные эстакады. Успешно завершена сборка двух газотурбинных генераторов и технологического модуля. На строительной площадке завода работают 25 подрядных и субподрядных организаций, занято порядка 3300 человек. Проект будет завершен в 2022 году.

Премьер-министр РК также совершил облет месторождения Кашаган и острова "D", на котором ведется добыча нефти и ее первичная сепарация с дальнейшей транспортировкой по трубопроводу на завод "Болашак".

В рамках поездки в Атыраускую область глава правительства РК провел совещание по вопросам развития местного содержания, нефтегазового машиностроения, соблюдения трудового законодательства РК.

Аскар Мамин отметил, что доля местного содержания в закупках операторов крупных проектов демонстрирует рост, но вместе с тем продукция казахстанских машиностроителей применяется не в полной мере.

Данная ситуация требует принятия действенных мер, в том числе со стороны операторов проектов", - подчеркнул премьер-министр РК.

Аскар Мамин отметил, что правительством принята Дорожная карта по развитию машиностроения на 2019-2024 годы, которая предусматривает налоговые преференции, финансовую и сырьевую поддержку предприятий машиностроения, а также обеспечение их квалифицированными кадрами.

В ходе совещания были обсуждены вопросы соблюдения трудового законодательства РК, а именно: внедрение недропользователями на предприятиях вертикального контроля в отношении подрядчиков и субподрядчиков по обеспечению безопасных условий труда, проживания работников, а также справедливой системы оплаты труда.

Также в ходе рабочей поездки в регион, премьер-министр РК посетил комплекс по глубокой переработке нефти "АНПЗ", "АтырауНефтеМаш", СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", "Полимер Продакшн", "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", "Karabatan Utility Solutions", завод по переработке нефти и газа "Болашак", предприятие по производству оптического кабеля различных марок и др.

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