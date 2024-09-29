Асылов и Головкин заключили меморандум о взаимодействии

На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров

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Усть-Каменогорск. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, сообщает пресс-службы министерства.





В Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.





В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до Зайсана составляет 25 км.





На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса) длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Эти типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области. Также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.





Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году", - отметил министр.