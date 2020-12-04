Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закрыты

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Работа пунктов пропуска начнётся 2 декабря 2020 года в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
В КГД просят перевозчиков скоординировать свои планы.
Как сообщалось ранее, в комитете рекомендуют экспортерам пересмотреть контрактные обязательства с китайской стороной.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День Первого Президента.
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