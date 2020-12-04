Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закрыты

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Алматы. 1 декабря. Kazakhstan Today - Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 1 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Работа пунктов пропуска начнётся 2 декабря 2020 года в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

В КГД просят перевозчиков скоординировать свои планы.





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