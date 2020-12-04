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Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закрыты

01.12.2020 19360
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закрыты
kursiv.kz
Алматы. 1 декабря. Kazakhstan Today - Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 1 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

Работа пунктов пропуска начнётся 2 декабря 2020 года в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК. 

 
В КГД просят перевозчиков скоординировать свои планы.
 
Как сообщалось ранее, в комитете рекомендуют экспортерам пересмотреть контрактные обязательства с китайской стороной.

 

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