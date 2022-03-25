Азимова доложила Токаеву о вопросах защиты прав человека на стадии досудебного расследования

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НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности уполномоченного по правам человека за 2021 год, в том числе о принимаемых мерах по оказанию содействия в восстановлении прав граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова доложила главе государства о вопросах защиты прав человека на стадии досудебного расследования, в том числе в контексте январских событий. Президенту были представлены предложения по совершенствованию законодательства о деятельности правоохранительных органов, защите прав человека в условиях режима чрезвычайного положения, расширении мандата суда присяжных, сообщает пресс-служба Акорды

В контексте инициативы президента о наделении уполномоченного по правам человека правом обращения в Конституционный суд омбудсмен проинформировала о рекомендациях Венецианской комиссии Совета Европы. Данная инициатива была озвучена Касым-Жомартом Токаевым в недавнем Послании народу Казахстана.

Эльвира Азимова представила разрабатываемые предложения по второму пакету мер в области прав человека.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на обеспечение эффективной защиты прав граждан. Президент отметил необходимость тесного взаимодействия с Генеральной прокуратурой и широкого информирования населения о результатах расследования.