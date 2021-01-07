Система Orphus

Балташева покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан"

06.01.2021 36586
Балташева покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан"
Фото: ehonews.kz
Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Асемгуль Балташева покинула пост председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня я покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан". От всей души хочу поблагодарить своих коллег за плодотворную совместную работу и пожелать здоровья, творческих успехов и новых начинаний в новом году. Так же, как у всех, в моих планах стоит наметить цели и двигаться дальше. Всем крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких!" - сообщила Асемгуль Балташева в Facebook.

 
Асемгуль Балташева родилась 8 июля 1977 года. Окончила Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (специальность - "бухгалтер-аудитор"), Карагандинский государственный технический университет (специализация - "экономика-юриспруденция").
 
Занимала различные должности в Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций АО "Казактелеком" (1997-2011);
 
заместитель генерального директора РГП "ЦОН" по автоматизации и организации деятельности ЦОН, директор филиала РГП "ЦОН" по Павлодарской области (2011-2015);
 
генеральный директор РГП "Центр обслуживания населения" Министерства по инвестициям и развитию РК (04.02.2015-2017);
 
заместитель председателя правления некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (05.2017-04.2019);
 
председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (с 04.2019).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая