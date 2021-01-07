Балташева покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан"

Фото: ehonews.kz

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Асемгуль Балташева покинула пост председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.

Сегодня я покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан". От всей души хочу поблагодарить своих коллег за плодотворную совместную работу и пожелать здоровья, творческих успехов и новых начинаний в новом году. Так же, как у всех, в моих планах стоит наметить цели и двигаться дальше. Всем крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких!" - сообщила Асемгуль Балташева в Facebook.

Асемгуль Балташева родилась 8 июля 1977 года. Окончила Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (специальность - "бухгалтер-аудитор"), Карагандинский государственный технический университет (специализация - "экономика-юриспруденция").

Занимала различные должности в Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций АО "Казактелеком" (1997-2011);

заместитель генерального директора РГП "ЦОН" по автоматизации и организации деятельности ЦОН, директор филиала РГП "ЦОН" по Павлодарской области (2011-2015);

генеральный директор РГП "Центр обслуживания населения" Министерства по инвестициям и развитию РК (04.02.2015-2017);

заместитель председателя правления некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (05.2017-04.2019);

председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (с 04.2019).

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