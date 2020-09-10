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Баталов рассказал Токаеву о мерах по дальнейшему продвижению внутреннего туризма

09.09.2020, 20:27 4024
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - В ходе встречи с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с социально-экономической ситуацией в регионе и ходом реализации послания президента народу Казахстана, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства указал на важность исполнения социальных мер, обозначенных в послании, а также поддержки малого и среднего бизнеса в условиях продолжающейся пандемии.
 
Президента проинформировали об обеспечении жильем населения, прежде всего, социально уязвимых категорий граждан, в рамках программ 5-10-20 и 7-20-25.
 
Также на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития аграрной отрасли и привлечения инвестиций. Аким области рассказал о мерах по дальнейшему продвижению внутреннего туризма, организации учебного процесса в период пандемии.
 
В завершение встречи глава государства поручил обеспечить заданные показатели социально-экономического развития области. 
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева и посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина. 
 

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