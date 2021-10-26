Бауыржан Байбек встретился с жителями сёл Алматинской области

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в преддверии расширенного заседания Политического совета ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний партии в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева ведётся системный контроль за реализацией 217 дорожных карт "Nur Otan" в каждой области, городе и районе.

Так, озвученная главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборная программа "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" до 2025 года уже исполнена по Алматинской области на 27%. Введено 757 тысяч квадратных метров жилья, 12 школ, построено и отремонтировано 538 километров дорог, создано 27 тысяч постоянных рабочих мест и др.

В рамках предвыборных обещаний партии по обеспечению граждан жильем в сельской местности вместе с председателем филиала, акимом области Амандыком Баталовым осмотрел в селе Айтей Карасайского района жилой комплекс "Омірузак", где в этом году было построено 50 домов на 200 квартир. В ближайшее время часть из них получат очередники района, в том числе по категории "Многодетные семьи", - написал он на своей странице в Facebook .

В целом, как отметил Бауыржан Байбек, за 5 лет по стране будет введено 103 млн квадратных метров жилья для почти 1 млн казахстанцев, в том числе 284 тысяч малообеспеченных семей, граждан с особыми потребностями, детей-сирот. Для этого государство будет стимулировать предпринимателей строить арендное жильё на селе через субсидирование затрат. Также предусмотрено выделение льготных кредитов для участников программы "С дипломом в село". Только до конца года данной мерой будет охвачено 4,5 тысячи молодых специалистов.

Далее в селе Сарыбай би Жамбылского района первый зампред партии посетил новую врачебную амбулаторию, построенную согласно программе "Nur Otan".

Партия будет способствовать открытию врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов во всех опорных и спутниковых сёлах страны. Будут приняты меры по оснащению районных больниц современными компьютерными томографами, рентген-аппаратами и другим необходимым оборудованием", - сказал он.

В этот же день в селе Узынагаш Бауыржан Байбек встретился с недавно избранными напрямую населением акимами сельских округов, а также руководителями фракций в маслихатах всех уровней.

По информации пресс-службы партии, в ходе встречи были обсуждены задачи по качественному исполнению предвыборных обязательств и своевременному выделению необходимых средств. В этом ключе в онлайн-формате также был рассмотрен ход реализации предвыборных обещаний в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.