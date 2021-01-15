Байбек: Треть депутатов всех маслихатов от Nur Otan - женщины

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Бауыржан Байбек подвел итоги выборов в маслихаты страны всех уровней, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья! Как вам известно, Nur Otan выдвинул 216 партийных списков во все маслихаты страны. По итогам выборов в местные представительные органы за партию в среднем проголосовало 82,4% избирателей. Таким образом, из 3276 мест в маслихатах всех уровней мы получили 2701 мандат", - поделился чиновник.

По его словам, накануне по итогам бюро политических советов филиалов Nur Otan были сформированы и направлены для регистрации в территориальные избирательные комиссии списки депутатов маслихатов для всех областей, районов и городов страны.

Состав фракций в маслихатах обновился на 65%.





Депутатский корпус партии омолодился на 6 лет, и сегодня средний возраст народных избранников составляет 45 лет.

Треть депутатов всех маслихатов от партии - женщины, 23% - молодежь в возрасте до 35 лет, представленность увеличилась на 11% и 16%, соответственно. Таким образом, полностью исполнено поручение Елбасы, лидера партии Нурсултана Абишевича Назарбаева по увеличению женщин и молодежи в маслихатах всех уровней", - подчеркнул Байбек.

423 депутата - это вновь вступившие в партию гражданские активисты, лидеры общественного мнения, которые воспользовались социальным лифтом в рамках праймериз и прошли через все этапы внутрипартийного отбора.

В депутатский корпус вошли представители образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, НПО, СМИ, профсоюзов, промышленности, а также предприниматели, фермеры, многодетные матери, соотечественники, люди с особыми потребностями и другие. Такая широкая представленность в маслихатах обеспечит сбалансированность принятия решений и защиту интересов всех социальных групп, уверен политик.

Как сказал Елбасы, быть депутатом от Nur Otan - это не привилегия, а большая ответственность. Впереди стоят масштабные задачи. Только совместно мы сможем преодолеть все трудности и достичь намеченных целей!" - резюмировал Бауыржан Байбек.

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