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Биртанов прокомментировал ход расследования утечки в Узбекистан инсулина, купленного для граждан РК

02.04.2019, 12:46 7696
Биртанов прокомментировал ход расследования утечки в Узбекистан инсулина, купленного для граждан РК
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Обнаружен источник утечки в Узбекистан инсулина, купленного для граждан РК, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.
 
"По казахстанскому инсулину, который был обнаружен в Узбекистане, мы инициировали расследование. Сейчас источник этого инсулина обнаружен, проводятся следственные действия. Но, к сожалению, мы не можем это озвучивать. По нашей информации, правоохранительные органы уже ведут расследование", - сказал Биртанов.
 
Он отметил, что в прошлом году был проведен тотальный анализ. "Выявили проблемы и передали в правоохранительные органы весной прошлого года. Проходила практически до последнего времени массивная проверка этих фактов нами совместно с правоохранительными органами, Генпрокуратурой. Порядка 28 уголовных дел возбуждено", - сообщил министр.
 
Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что инсулин, предназначенный для казахстанцев, продают в Узбекистане. При этом в начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.
 
Расследование по делу о продаже в Узбекистане инсулина, купленного для казахстанцев, ведет Комитет национальной безопасности РК. Также по данному факту проводит проверку Национальное бюро по противодействию коррупции.
 

Да, мы обращались и в КНБ. Они самостоятельно проводят свое расследование в части утечки данного препарата. Действительно, он был приобретен "СК-Фармация" для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Эта серия была приобретена в 2018 году", - сказала председатель комитета фармации Министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова.

 

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