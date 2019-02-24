КНБ продолжает расследование по факту утечки в Узбекистан инсулина, купленного для граждан РК

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Службе центральных коммуникаций в Астане председатель комитета фармации Министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова подтвердила утечку предназначенного для граждан Казахстана инсулина в Узбекистан, передает Kazakhstan Today.

Она сообщила, что расследование по делу о продаже в Узбекистане инсулина, купленного для казахстанцев, ведет Комитет национальной безопасности РК. Также по данному факту проводит проверку Национальное бюро по противодействию коррупции.

"Да, мы обращались и в КНБ. Они самостоятельно проводят своё расследование в части утечки данного препарата. Действительно, он был приобретён "СК-Фармация" для оказания гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Эта серия была приобретена в 2018 году", - сказала Бюрабекова.

О результатах проверок она пообещала сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что Минздрав Казахстана обратился в КНБ с заявлением о продаже казахстанского инсулина в Узбекистане.

По инсулину это был первый относительно подтвержденный факт, его нужно проверять. Мы официальный запрос в Комитет национальной безопасности передали. Если подтвердится, то будет уголовное преследование тех, кто это допустил. Мы очень жестко за этим следим, учет медикаментов идет пофамильно", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что инсулин, предназначенный для казахстанцев, продают в Узбекистане. При этом в начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.

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