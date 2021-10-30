Более 2 млн 188 тыс. жителей Алматы прошли перепись населения

АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - В Алматы в ходе общенациональной переписи населения опрошены более 2 миллионов 188 тысяч респондентов. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента по городу Алматы Национального бюро статистики РК Айдар Абилдабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день самый высокий охват по переписи зафиксирован в городе Алматы. Наш город в разрезе регионов на первом месте по охвату жителей, прошедших перепись. Уже опрошены 2 188 603 респондента, что составляет 109,1%", - сообщил Айдар Абилдабеков.
По данным сайта Национального бюро статистики РК, в мегаполисе по состоянию на 1 августа текущего года постоянно проживали 2 005 496 человек. Промежуточные итоги онлайн-переписи и опроса интервьюерами показали, что на данный момент число населения Алматы увеличилось.
Перепись позволяет узнать точную численность населения страны, сведения о его составе и об условиях жизни. По итогам их анализа можно будет судить о "качестве населения". Основной смысл переписи в том, что должен быть учтен каждый человек. От этого зависят жизненно важные решения. К примеру, где открывать новые поликлиники, школы, решится вопрос с транспортной инфраструктурой. Демографическую статистику используют и коммерческие компании", - добавил спикер.
Как сообщила пресс-службе департамента по городу Алматы Национального бюро статистики, с момента окончания онлайн-переписи 15 октября начали поступать многочисленные обращения от жителей с просьбой о возобновлении функции онлайн-опроса. В этой связи было принято решение о возобновлении функции прохождения переписи в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz с 21 октября. Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция прохождения онлайн будет доступна до конца переписи населения.
Город разделен на 327 инструкторских и на 2287 счетных участков. Каждый счетный участок закреплен за одним интервьюером. По охвату жителей только онлайн-переписью лидирует Ауэзовский район - 41,79%. Самый низкий охват онлайн-переписью в Бостандыкском районе - 24,09%. По второму формату - офлайн-переписи, лидерами стали Наурызбайский, Жетысуский, Алатауский, Турксибский районы, охватившие более 80% жителей своих районов", - сказал Айдар Абилдабеков.
Практически все районы города превысили текущую численность населения. При этом интервьюеры все еще продолжают переписывать жителей мегаполиса.
Руководитель департамента по городу Алматы Национального бюро статистики РК поблагодарил граждан за проявленную активность и призвал не прошедших перепись принять участие в важнейшем мероприятии десятилетия.
Если к вам домой не смог попасть переписчик, то вы можете пройти перепись в онлайн-формате либо пригласить к себе интервьюера, позвонив в call-центр "1446". Перепись населения считается успешной, если она коснулась каждого. Это будет означать, что мы охватили всех жителей страны", - сказал Абилдабеков.
Отметим, что полученная информация после обработки станет основой для долгосрочного бюджетного планирования. Каждый гражданин, участвующий в национальной переписи населения, делает серьезный и ценный вклад в планирование и разработку социальных программ государства.
Ранее сообщалось, что почти 91,6 процента казахстанцев приняли участие в Общенациональной переписи населения.