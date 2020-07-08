Более 30 тыс. семей оформили АСП во II квартале в онлайн-режиме

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Более 30 тыс. семей впервые оформили назначение адресной соцпомощи (АСП) во II квартале в онлайн-режиме через портал eGov.kz, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения, такая возможность была предоставлена гражданам в целях предотвращение массового скопления людей в государственных инстанциях и минимизирования рисков заражения COVID-19. В течение всего периода действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции граждане смогут подать заявления для первичного назначения АСП в электронном формате.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и иметь электронную цифровую подпись. После выполнения входа необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку с выпадающим списком, выбрать "Электронные обращения" и "Заказать услугу онлайн".

Далее заявитель попадает в личный кабинет, где ему необходимо нажать на кнопку "Создать". Затем требуется заполнение полей ("регион", "адрес фактического проживания", "мобильный телефон"). Кроме того, необходимо приложить сфотографированные или отсканированные копии документов. Список можно посмотреть, перейдя по ссылке "Список необходимых документов".

Завершающим действием будет подпись заявки с помощью ЭЦП. Для этого необходимо нажать кнопку "Выбрать сертификат" и выбрать файл, имя которого начинается с "RSA", затем система потребует ввести открытый пароль.

В результате подачи обращения заявке будет присвоен статус в личном кабинете.

Ранее уже сообщалось , что казахстанцам продолжат назначать адресную социальную помощь и продлят инвалидность без обращения в госинстанции.

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