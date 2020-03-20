Более 600 рейсов из Нур-Султана и Алматы будут приостановлены

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Более 600 рейсов в Нур-Султан и Алматы и из Нур-Султана и Алматы будут приостановлены, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение решений Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан с 00.00 часов 22 марта 2020 года приостанавливаются регулярные и нерегулярные (чартерные) пассажирские рейсы всех казахстанских авиакомпаний в Нур-Султан и Алматы и из Нур-Султана и Алматы за исключением международных и грузовых рейсов.

Из города Нур-Султана будет приостановлено 320 регулярных рейсов в неделю по 16 внутренним маршрутам в города Алматы, Балхаш, Талдыкорган, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей, Актау, Атырау, Актобе, Костанай и другие. Из города Алматы - 295 регулярных рейсов в неделю по 18 внутренним маршрутам в города Нур-Султан, Балхаш, Кокшетау, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей, Урджар, Актау, Атырау, Актобе, Костанай и др.", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Согласно протоколу заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан №1 от 16 марта 2020 года авиакомпаниям необходимо оформлять возврат авиабилетов без штрафа и в полном объеме на период действия режима чрезвычайного положения.

Комитет гражданской авиации во избежание скопления граждан рекомендует пассажирам не выезжать в аэропорты городов Нур-Султан и Алматы начиная с 00.00 часов 22 марта 2020 года", - отметили в ведомстве.





Как сообщалось ранее, с 22 марта Алматы будет полностью закрыт . Всем алматинцам, которые находятся за пределами города и страны, отводится 72 часа на въезд. Такие же правила действуют для тех граждан нашей страны и иностранных граждан, которые находятся в Алматы и хотят покинуть город.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрываются на карантин с 19 марта.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства