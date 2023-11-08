Более 850 млрд тенге незаконных активов возвращено в Казахстан  

Из них 159,8 млрд тенге возвращены из иностранных юрисдикций

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 10 месяцев зарегистрировано порядка 1500 коррупционных преступлений, изобличено более 1100 лиц, из которых 158 руководители различных уровней, сообщили в Антикоррупционной службе РК.





В суд направлено более 1 тысячи дел, по которым возмещено 282 млрд тенге ущерба", - говорится в докладе Антикора.









С 2022 года в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора вернули имущественные активы и денежные средства на сумму порядка 857 млрд тенге.





Из них 159,8 млрд тенге в виде денежных средств из иностранных юрисдикций. Данная сумма поступила в бюджет государства. 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге - из Лихтенштейна, из Объединенных Арабских Эмиратов - 6,3 млрд тенге, из Турции - 253 млн тенге", - рассказали в Антикоре.





Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается.





В Антикоре подчеркнули, что уделяют особое внимание коррупционным преступлениям, зарегистрированным в местных исполнительных органах.





Всего с начала года в регионах изобличено 215 должностных лиц акиматов, из которых 137 - из руководящего звена. Наибольшее число изобличенных госслужащих в коррупции приходятся на города Алматы, Шымкент, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Акмолинскую области, области Абай и Жетісу.





Также за отчетный период проанализированы 180 коррупционных рисков в различных отраслях. Внесено свыше 1500 рекомендаций по их устранению.





В ходе мониторинга портала государственных закупок Антикором предотвращено нерациональное расходование свыше 38 млрд тенге. В рамках реализации Карты коррупционных рисков в областях страны, установлены 156 социальных объектов с общим бюджетом 2,44 трлн тенге. В целях недопущения хищений за ними ведется мониторинг хода строительства. К этому процессу подключена общественность", - говорится в отчете.





В целом растет антикоррупционная активность населения. В проекте "Антикоррупционное волонтерство", который был запущен в августе текущего года, уже участвуют 2 тысячи неравнодушных казахстанцев.





Также продолжается реализация проекта "Бизнеске жол". Он направлен на устранение административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 24 тысячам субъектов бизнеса, решено более 550 проблемных кейсов", - сообщает агентство.



