07.11.2023, 13:15 43211
Более 850 млрд тенге незаконных активов возвращено в Казахстан
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 10 месяцев зарегистрировано порядка 1500 коррупционных преступлений, изобличено более 1100 лиц, из которых 158 руководители различных уровней, сообщили в Антикоррупционной службе РК.
В суд направлено более 1 тысячи дел, по которым возмещено 282 млрд тенге ущерба", - говорится в докладе Антикора.
С 2022 года в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора вернули имущественные активы и денежные средства на сумму порядка 857 млрд тенге.
Из них 159,8 млрд тенге в виде денежных средств из иностранных юрисдикций. Данная сумма поступила в бюджет государства. 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге - из Лихтенштейна, из Объединенных Арабских Эмиратов - 6,3 млрд тенге, из Турции - 253 млн тенге", - рассказали в Антикоре.
Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается.
В Антикоре подчеркнули, что уделяют особое внимание коррупционным преступлениям, зарегистрированным в местных исполнительных органах.
Всего с начала года в регионах изобличено 215 должностных лиц акиматов, из которых 137 - из руководящего звена. Наибольшее число изобличенных госслужащих в коррупции приходятся на города Алматы, Шымкент, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Акмолинскую области, области Абай и Жетісу.
Также за отчетный период проанализированы 180 коррупционных рисков в различных отраслях. Внесено свыше 1500 рекомендаций по их устранению.
В ходе мониторинга портала государственных закупок Антикором предотвращено нерациональное расходование свыше 38 млрд тенге. В рамках реализации Карты коррупционных рисков в областях страны, установлены 156 социальных объектов с общим бюджетом 2,44 трлн тенге. В целях недопущения хищений за ними ведется мониторинг хода строительства. К этому процессу подключена общественность", - говорится в отчете.
В целом растет антикоррупционная активность населения. В проекте "Антикоррупционное волонтерство", который был запущен в августе текущего года, уже участвуют 2 тысячи неравнодушных казахстанцев.
Также продолжается реализация проекта "Бизнеске жол". Он направлен на устранение административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 24 тысячам субъектов бизнеса, решено более 550 проблемных кейсов", - сообщает агентство.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса рассказал, что Казахстану вернули активы на сумму 945 млрд тенге, в том числе порядка 600 млн долларов - из-за рубежа.
новости по теме
08.11.2023, 12:30 15091
Потребление газа в стране за 9 месяцев выросло на четверть - Саткалиев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%, сообщил в кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По его словам, это связано с переоборудованием автомобилей, иногда кустарным способом.
Нам приходится изыскивать дополнительные объемы. Мы провели переговоры с компанией ТШО. Они поставили на внутренний рынок дополнительные 10 тысяч тонн. Полностью развернули все объемы "КазМунайГаза" на внутренний рынок. В связи с этим мы прогнозируем, что дефицита газа нет. Возможно, есть вопросы, связанные с поставкой в регионы. Но мы говорим, что это является проблемой", - подчеркнул министр.
Он добавил, что если потребление газа будет расти такими же темпами, то перерабатывающих мощностей не хватит и страна будет вынуждена импортировать сжиженный нефтяной газ.
Это совсем другие цены, сравнимые с ценами на бензин", - пояснил министр.
Саткалиев напомнил, что экспорт сжиженного газа запрещен. А также еще раз порекомендовал автолюбителям не спешить с переводом автомобилей на газ, в том числе с точки зрения безопасности.
Это вещества, которые при взаимодействии с воздухом, образуют взрывоопасные смеси", - подчеркнул спикер.
В будущем, по его словам, будет введен запрет на использование кустарного оборудования для перевода автомобилей на газ.
Министр отметил, что сжиженный газ гораздо более эффективен как сырье для нефтегазохимической продукции - пропана, бутана, полипропилена и т.д. И его количество будет сокращаться, в том числе из-за использования в промышленности.
Ранее министр уже советовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ. По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится.
По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое и постепенно достигнут уровня себестоимости.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита.
Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
08.11.2023, 12:05 11391
Строительство АЭС: Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса сообщил, что Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству атомной электростанции.
Компания "Росатом" является одним из вендоров. Помимо компании "Росатом", заявки подали французская EDF, компании из Кореи, Китайской Народной Республики и также мы дополнительно (...) рассматриваем предложения двух американских компании - General Electric и NuScale, то есть мы изучаем технологии установки малых модульных реакторов", - сообщил глава Минэнерго.
Он также подчеркнул, что решение будут принимать после проведения референдума. По словам Алмасадама Саткалиева, вопросы референдума будут сформулированы в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС.
Напомним, проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане инициировал президент в своем послании народу.
Ранее генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин заявил о том, что Казахстан к концу года может определиться с компанией - партнером по строительству атомной электростанции.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Сергей Кислицин рассказал, что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу.
08.11.2023, 11:20 18386
В Казахстане внесли изменения в правила предоставления микрокредитов онлайн
АРРФР приняло соответствующее постановление
Рассказать друзьям
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 217 "Об утверждении правил предоставления микрокредитов электронным способом".
Операции, связанные с предоставлением микрокредитов электронным способом, осуществляются с использованием автоматизированной информационной системы, соответствующей требованиям главы 3 настоящих правил, в личном кабинете клиента на интернет-ресурсе, в мобильном приложении и (или) терминалах организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность", - говорится в тексте документа.
Подчеркивается, что за 10 рабочих дней до открытия интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) терминала, посредством которых осуществляется предоставление микрокредитов электронным способом, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, уведомляет об этом уполномоченный орган.
Уведомление, направляемое в уполномоченный орган, содержит:
- наименование интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) место нахождения терминала организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;
- перечень услуг (операций), которые возможно предоставлять посредством интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) терминала организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;
- информацию о наличии у организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденных процедур безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа при предоставлении услуг посредством интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) терминала, с приложением подтверждающих документов.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов в ходе заседания правительства подчеркнул, что высокая закредитованность населения является важным социально-экономическим вопросом.
В частности, на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 трлн тенге. Средняя сумма задолженности на одного заемщика достигает почти 1,5 млн тенге, по проблемным потребительским кредитам - 1 млн тенге.
08.11.2023, 10:06 25396
В Туркестанской области земли в предгорьях незаконно выделяли под строительство элитных дач
В отношении работников местных исполнительных органов возбуждено восемь уголовных дел
Рассказать друзьям
Шымкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 270 земельных участков в предгорных зонах вблизи города Шымкента незаконно выделялись под строительство элитных дач. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Прокурорами также выявлено предоставление гражданам 26 участков по поддельным документам и факты неправомерного изменения местоположения 28 земель.
В городе Туркестане, Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском и Тюлькубасском районах местными исполнительными органами необоснованно произведены изменения целевого назначения 200 сельскохозяйственных земель на более выгодные - под жилое строительство и зоны отдыха.
По фактам злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти и мошенничества в отношении работников местных исполнительных органов возбуждено 8 уголовных дел. Кроме того, по представлению прокуроров государственными органами начат процесс возврата более 400 земель в государственную собственность", - проинформировали в Генпрокуратуре.
08.11.2023, 08:34 32576
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее. Об этом заявил в интервью "Известиям" президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Как вы знаете, в текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами - это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее", - отметил Токаев.
Напомним, что 9 ноября по приглашению Токаева президент РФ Владимир Путин посетит Астану. Президент РК рассказал о предстоящей встрече.
Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации", - сказал Токаев.
По его словам, отдельным пунктом программы станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.
Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету форум. Тема мероприятия - сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан", - добавил глава государства.
Он отметил, что валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд.
Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тысяч рабочих мест.
Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества", - подчеркнул президент РК.
07.11.2023, 18:15 94856
Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам", - говорится в сообщении.
Также президент подписал закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче".
Напомним, договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать деньги и иное имущество, добытое преступным путем. Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов.
07.11.2023, 18:09 96711
Казахстан ратифицировал соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании", - говорится в сообщении.
Ранее сенат РК принял закон об учреждении Евразийской перестраховочной компании, сообщает inform.kz.
Как отметил депутат сената Серик Шайдаров, Евразийская перестраховочная компания создана в следующих целях: увеличение объема взаимной торговли и инвестиций; развитие экономической интеграции между государствами-участниками компании; повышение инвестиционной привлекательности и расширения торгово-экономических связей государств-участников с третьими странами; укрепление международного финансово-экономического сотрудничества в соответствии с принципом открытости для входа в компанию новых участников.
07.11.2023, 17:40 96981
Выдаваемые Китаем документы больше не будут проходить процедуру консульской легализации для использования в Казахстане
Правительством Китая создан дополнительный механизм проверки сертификатов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальные документы, выдаваемые Китаем для использования в Казахстане, больше не будут проходить процедуру консульской легализации, а будут выдаваться дополнительные сертификаты, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
МИД Китая является уполномоченным органам по выдаче сертификатов внутри страны. По поручению МИД Китая, за пределами соответствующих провинций, автономных районов и муниципалитетов, непосредственно подчиненных центральному правительству Китая, Министерство иностранных дел и некоторые канцелярии иностранных дел Муниципального народного правительства, могут выдавать сертификаты для официальных документов, выданных в пределах их соответствующих административных районов", - проинформировали в ведомстве.
Вместе с тем отмечается, что правительством Китая создан дополнительный механизм проверки сертификатов.
Ранее сообщалось, что безвиз с Китаем начнет действовать с 10 ноября.
Читаемое
08.11.2023, 08:34Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев 08.11.2023, 10:0624001В Туркестанской области земли в предгорьях незаконно выделяли под строительство элитных дач 08.11.2023, 11:2016581В Казахстане внесли изменения в правила предоставления микрокредитов онлайн 08.11.2023, 12:3013116Потребление газа в стране за 9 месяцев выросло на четверть - Саткалиев 08.11.2023, 09:0911666Токаев назвал ШОС гарантом обеспечения региональной безопасности 02.11.2023, 21:17333836В Актау перенесли сроки возобновления водоснабжения 02.11.2023, 12:30318671ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии 03.11.2023, 18:20311011Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов 03.11.2023, 15:45308006Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира 03.11.2023, 08:52306431На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа 25.10.2023, 12:51495526Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20494386Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 24.10.2023, 14:20469561Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 09:52465031Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 23.10.2023, 18:53428306В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?