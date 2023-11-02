Казахстану вернули активы на сумму 945 млрд тенге

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в расширенном составе, по итогам которой был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в расширенном составе, по итогам которой был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования, сообщает Акорда.





По словам президента Казахстана, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос более чем на 20%.





Я уверен, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшем будущем", - подчеркнул он.





В ходе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность к развитию контактов в таких областях, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.





Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности укрепления межпарламентских связей через группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках различных международных площадок, включая ООН, ОБСЕ и ОТГ.





В ходе встречи Токаев также остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей. Сегодня в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи, что послужит еще одним наглядным свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии, отметил президент.





По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил Виктора Орбана орденом "Достық" I степени. В ходе церемонии глава государства отметил весомый вклад Виктора Орбана в развитие и укрепление двусторонних отношений.







