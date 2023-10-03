Как будет работать компания по возврату незаконно вывезенных активов, рассказали в Минфине
Фото: gov.kz
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов РК рассказали, как идет работа по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
По данным Минфина, в настоящее время идет работа по созданию ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".
В ее задачи входит:
- принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов;
- обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства;
- распоряжение активами;
- обеспечение перечисления средств от реализации активов в Специальный государственный фонд.
На сегодня создание управляющей компании находится на стадии формирования уставного капитала и государственной регистрации в органах юстиции РК. Кроме того, разработан порядок управления возвращенными активами.
Управляющая компания будет вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и по активам, принятым в состав имущества управляющей компании. Она также должна будет размещать информацию об активах, поступивших в состав ее имущества, на веб-портале реестра госимущества", - сообщил в министерстве.
Предусмотрены следующие способы управления активами:
- имущественный наем (аренда/аренда с последующим выкупом);
- передача в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа);
- консервация;
- реализация;
- передача активов в государственную собственность в порядке, предусмотренном Правилами приобретения государством прав на имущество по договору дарения, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103;
- иные способы, определяемые управляющей компанией, не противоречащие законодательству РК и законодательству страны нахождения актива.
Конечной целью управления активами является их реализация.
Деньги, поступившие от реализации активов, будут направляться в Специальной государственный фонд, который представляет собой контрольный счет наличности, открытый в МФ РК, в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, для зачисления поступлений и расходования денег с целью финансирования социальных, экономических проектов Республики Казахстан, а также расходов уполномоченного органа по возврату активов", - пояснили в Минфине.
Напомним, правительство РК приняло постановление о создании компании по управлению возвращенными активами.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов 12 июля подписал президент Токаев.
В сентябре в правительстве еще раз разъяснили нормы принятого в июле закона и подчеркнули, что его действие не затронет добросовестных инвесторов.
Также сообщалось, что в поиске и возврате выведенных за пределы Казахстана незаконных активов республике поможет Интерпол.
По данным Генпрокуратуры, Казахстан вернул незаконно выведенные активы на 400 млрд тенге. Все средства обращены в доход государства.