Как будет работать компания по возврату незаконно вывезенных активов, рассказали в Минфине

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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" вступили в силу с 30 сентября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.





Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения. Уточнены также отдельные положения технического регламента, связанные с формой паспорта, для единообразного применения его требований. Кроме того, изменениями предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы к техрегламенту.





В целях обеспечения перехода на унифицированную форму паспорта, оформленные на партии нефти до даты вступления в силу этого решения, то есть не по единой форме, действительны до 1 ноября 2023 года.





Изменения обеспечивают формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории Союза, в том числе в части оформления документации.



