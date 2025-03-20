19.03.2025, 14:04 65336

Более триллиона тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года - Антикор

Все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды
Более триллиона тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года - Антикор
Фото: Depositphotos
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге, сообщил на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции РК официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.

Ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами. В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнерами с использованием неформальных каналов связи GlobE, CARIN, ARIN и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы", - рассказал Бигайдаров.


К примеру, в области Жетысу у фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования были обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.

При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке", - сообщил представитель Антикора.


Наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника подтвердили иностранные коллеги.

По словам Бигайдарова, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников.

Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов", - пояснил спикер.


В пример он привел историю в ВКО, где подозреваемый в коррупции оформил приобретенные на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника.

Аналогичный случай произошел в Шымкенте. Там чиновник на похищенные деньги приобрел супруге электромобиль.

В Жетысу, по результатам финансового расследования, установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру.

На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора. При проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств осуществляется тесное взаимодействие с комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе иностранных государств", - подчеркнул спикер.


К примеру, в Астане в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге.

Все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды. За счет средств "Фонда поддержки инфраструктуры образования", пополненного на 153,3 млрд тенге, уже профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест в ряде регионов и крупных городах страны. Из запланированных 89 школ построены и введены в эксплуатацию 61 на 74,4 тыс. мест из которых, 29 расположены в сельской местности", - рассказал спикер.


В 2024 году было построено 25 новых школ, большая часть которых находится в столице, а также в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях.

В текущем году запланировано строительство еще 28 школ на 22 тыс. ученических мест", - проинформировал Бигайдаров.


Ранее сообщалось, что в Казахстане завершена передача в госсобственность 54 объектов подконтрольной Кулибаеву фирмы.
 
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Теги:АктивыВозвратАнтикор

новости по теме

20.03.2025, 13:30 2481

Сенаторы вернули новый Водный кодекс в мажилис на доработку

Сенаторы вернули новый Водный кодекс в мажилис на доработку
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели новый Водный кодекс и предложили новую редакцию отдельных статей закона, передает корреспондент агентства.

Концептуально сенаторы поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.

Депутатами уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также была скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Вместе с тем уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов и расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций.

Кроме того, сенаторы предложили ужесточить нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке. В сенате также посчитали необходимым внести изменения в правила государственного контроля за водопользованием.

С этими и другими поправками сенаторы вернули Водный кодекс и сопутствующий к нему закон в мажилис.

Ранее мажилисмен заявил, что в Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок.
 
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Теги:Водный кодексСенатвода
20.03.2025, 12:46 6781

На Арале запретят все операции по недропользованию

На Арале запретят все операции по недропользованию
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили поправки в закон "О недрах и недропользовании", которые запрещают любые операции по недропользованию в пределах Аральского моря.

Законом вносятся поправки, предусматривающие разрешение на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей. При этом устанавливается запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря, с учетом особого экологического статуса Приаралья", - говорится в заключении сената.


В законе также предусмотрено разграничение полномочий между государственными органами в части управления подземными водами.

Функции по ликвидации и консервации бесхозных самоизливающихся аварийных гидрогеологических скважин и по проведению поисково-оценочных работ на подземные воды переданы в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации", - сообщили в сенате.


Кроме того, уточняются полномочия государственных органов, ответственных за управление водными ресурсами.

Усилена роль бассейновых водных инспекций, которые уполномочены согласовывать разрешения на создание и размещение морских объектов, а также план горных работ, если проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых, предполагается в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов. Также поправками вносятся более четкая терминология, в частности, замена понятий "добыча" на "забор" в отношении подземных вод, позволяет разграничить водные и минерально-сырьевые ресурсы. Это исключает двусмысленность при применении норм и снижает вероятность правоприменительных ошибок", - отметили в сенате.


В целом закон призван устранить избыточное регулирование и повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования и водных ресурсов. Это создаст условия для более рационального использования подземных вод и укрепления экологической безопасности.

Напомним, в Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря. Он входит в пул проектов, которые Казахстан реализует в сотрудничестве со Всемирным банком.
 
20.03.2025, 12:17 7466

Платная электронная очередь появилась на пунктах пропуска Казахстана с Кыргызстаном

Утверждены автомобильные пункты пропуска
Платная электронная очередь появилась на пунктах пропуска Казахстана с Кыргызстаном
Фото: Depositphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении правил пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе", передает корреспондент агентства.

В частности, утверждены автомобильные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан с Кыргызской Республикой:

  • Айша-Биби;
  • Аухатты;
  • Карасу;
  • Кеген;
  • Кордай;
  • Сартобе;
  • Сыпатай Батыр.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщается в тексте документа.


С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее недостатки выявили прокуроры в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе.
 
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Теги:ГраницаРКочередь
20.03.2025, 11:36 10216

Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией

Страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений
Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией
Фото: Depositphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.

Как гласит документ, основными задачами сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции являются выработка и реализация совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга и совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства.

Вместе с тем по соглашению страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и обеспечить информационного обмена в сфере противодействия коррупции.

Также соглашение предусматривает оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции и задержание и выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления.

При этом Казахстан оставил за собой право передавать информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн. Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в соглашении.
 
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Теги:БорьбаСНГкоррупция
20.03.2025, 11:03 14036

Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа

Перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств
Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа
Фото: Pexels.com
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа в Казахстане, сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.

Главная цель переписи - получение детализированной информации о реальном состоянии сельского хозяйства, что позволит повысить эффективность разработки и реализации социально-экономической политики в данной отрасли.

Перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств по всей территории страны", - уточнила замглавы Бюро национальной статистики АСПиР Асель Шауенова.


Основные разделы переписи будут включать информацию о земельных ресурсах и их использовании, животноводстве, рыбоводстве, технических средствах, производственных помещениях, реализации сельскохозяйственной продукции, доступности инфраструктуры, трудовых ресурсах, условиях ведения хозяйства, использовании цифровых технологий и другое.

Онлайн-опрос на сайте sanaq.gov.kz стартует уже 1 августа и продлится до 31 августа 2025 года.

С теми, кто не пройдет онлайн-опрос, с 20 сентября по 20 октября будут проводить личное интервью.
 
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Теги:РКпереписьсельское хозяйство
20.03.2025, 10:14 16451

В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности

В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности
Фото: акимат Алматы
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города назначен Ерик Жумабай, сообщили в городском акимате.

Ерик Жумабай родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности юриспруденция.

Ранее сообщалось, что в Алматы разработают программу по сейсмоусилению зданий.
 
20.03.2025, 08:58 20176

Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане

Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.

Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.  
 
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20.03.2025, 08:45 21351

Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге

Средства из Специального государственного фонда направляются на строительство социально значимых объектов в регионах
Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации задачи по вводу в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске правительством выделено 33,6 млрд тенге из Специального государственного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В медицинском учреждении запланированы два корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки. В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.

Общая стоимость проекта - 71,3 млрд тенге. На сегодня объект завершен на 78%. Возведен каркас, подведены наружные инженерные сети, подготовлены кровля, фасад, оконные блоки, частично выполнена внутренняя отделка.

По данным правительства, по итогам 2024 года в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено строительство 361 объекта первичной медико-санитарной помощи, что позволило улучшить доступность медицинских услуг для жителей удаленных и сельских территорий.

На сегодня правительством из Специального государственного фонда направлены средства на строительство социально значимых объектов. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, стадион, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства выделены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что более триллиона тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года.

 

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