Более триллиона тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года - Антикор

Все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге, сообщил на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции РК официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.





Ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами. В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнерами с использованием неформальных каналов связи GlobE, CARIN, ARIN и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы", - рассказал Бигайдаров.





К примеру, в области Жетысу у фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования были обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.





При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке", - сообщил представитель Антикора.





Наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника подтвердили иностранные коллеги.





По словам Бигайдарова, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников.





Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов", - пояснил спикер.





В пример он привел историю в ВКО, где подозреваемый в коррупции оформил приобретенные на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника.





Аналогичный случай произошел в Шымкенте. Там чиновник на похищенные деньги приобрел супруге электромобиль.





В Жетысу, по результатам финансового расследования, установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру.





На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора. При проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств осуществляется тесное взаимодействие с комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе иностранных государств", - подчеркнул спикер.





К примеру, в Астане в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге.





Все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды. За счет средств "Фонда поддержки инфраструктуры образования", пополненного на 153,3 млрд тенге, уже профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест в ряде регионов и крупных городах страны. Из запланированных 89 школ построены и введены в эксплуатацию 61 на 74,4 тыс. мест из которых, 29 расположены в сельской местности", - рассказал спикер.





В 2024 году было построено 25 новых школ, большая часть которых находится в столице, а также в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях.





В текущем году запланировано строительство еще 28 школ на 22 тыс. ученических мест", - проинформировал Бигайдаров.



