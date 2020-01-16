Чиновники не должны быть неприкасаемыми - Токаев

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на встрече с членами Президентского молодежного кадрового резерва в Акорде напомнил, что чиновники должны работать для народа и среди народа, передает Kazakhstan Today.

Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как некую касту избранных, которые кулуарно принимают решения, касающиеся всего общества. Чиновники не должны быть неприкасаемыми. Я не устаю повторять: госслужащие - это часть народа, работают для народа и среди народа", - заявил глава государства.

Он заявил, что ожидает от каждого из членов Президентского молодежного кадрового резерва новых идей и результативной работы, которая даст новый импульс развитию страны.

В дальнейшем мы будем направлять вас на ответственную службу в государственные органы и национальные компании. Уже сейчас пятьдесят пять граждан, вошедших в состав резерва, получили новые должности", - сказал президент.

По его словам, в этом году на ответственные позиции планируется назначить 100 резервистов, а в ближайшие годы полностью использовать потенциал кадрового резерва.

Токаев призвал молодежь вне зависимости от занимаемой позиции вносить собственный вклад в процесс обновления страны.

Не за горами тот час, когда новое поколение руководителей, в том числе и вы, придет к власти. Вы должны быть готовы к тому, чтобы взять бразды правления государством. Вы должны обладать надлежащими компетенциями, знаниями. Наша молодежь должна быть готова к новому историческому этапу развития государства. Знания, компетенции должны стоять на порядок выше, чем амбиции. А не наоборот, как часто бывает у нас", - сказал он.

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