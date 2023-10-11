Число пожаров в жилых домах выросло на 14% в Казахстане
В этом году произошло 72 таких случая, где пострадали 119 человек и 17 погибли
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели вопросы пожарной безопасности в республике, сообщает пресс-служба главы кабмина.
По словам премьер-министра Алихана Смаилова, отопительный период только начался, но уже имеются факты гибели людей при пожарах.
С начала года количество возгораний в жилом секторе увеличилось на 14%, а погибших на 10%. Зафиксирован рост пожаров в Абайской, Алматинской, Жамбылской и Улытауской областях. Также участились случаи взрывов газовых баллонов. В текущем году произошло 72 таких случая, где пострадали 119 человек и 17 погибли. Основными причинами этих взрывов является нарушение требований безопасной эксплуатации и хранения баллонов", - отметил премьер.
Он отметил, что контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования возложен на акиматы, а в регионах созданы газотехнические инспекции, однако соответствующая работа ими до сих пор не организована. Не хватает квалифицированных специалистов и необходимого оборудования.
Смаилов поручил акиматам расширить полномочия газотехнических инспекций и их обеспечение, а МЧС - повышать уровень подготовки данных специалистов на базе Академии гражданской защиты.
Глава правительства также сообщил, что в стране до сих пор не регламентирован порядок изъятия и утилизации бытовых газовых баллонов и не решен вопрос создания их собственного производства. Решение этих вопросов возложено на министерства промышленности и энергетики.
Надо провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, обязательной проверки их срока службы", - поручил Смаилов.
По его словам, анализ пожаров в жилом секторе показывает, что большинство происшествий приходится на частные жилые дома и хозяйственные постройки. При этом в основном погибают представители старшего поколения и дети.
Недостаточно ведется работа по установке датчиков угарного газа в домах акиматами Абайской, Восточно-Казахстанской и Улытауской областей. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов необходимо взять на учет дома в первую очередь социально уязвимых слоев населения, установить специальные датчики", - заявил премьер.
Он также поручил МЧС и МВД активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора и усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности, а Министерству информации - оказать содействие и проработать вопрос размещения соответствующих материалов в СМИ и соцсетях.
Акиматам регионов необходимо взять на особый контроль работу в отопительный период социальных объектов, которые не имеют центрального отопления. Следует завершить работу по выносу котлов, смонтированных внутри общественных зданий и многоквартирных жилых домов", - уточнил глава кабмина.
В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить четкую координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период, резюмировал Смаилов.