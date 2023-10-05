04.10.2023, 12:26 70431
Что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева, рассказали в Минфине
Фото: instagram/kairat4
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев рассказал, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева, передает корреспондент агентства.
Представители СМИ в кулуарах мажилиса спросили главу Минфина, что будет с конфискованными участком Боранбаева в Алматы и миллионами долларов на его счетах.
Если в рамках закона (по возврату незаконно выведенных активов. - Прим. ред) - естественно, мы недавно создали специальную компанию. Они и будут управлять. При необходимости мы либо на управление отдадим, либо реализуем деньги и перечислим на специальный счет. Если это деяние не попадает под действие данного закона, тогда есть процессуальное решение. Они передают в госимущество. Мы дальше также будем реализовывать", - пояснил Ерулан Жамаубаев.
Напомним, Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы, тем самым сократив на два года ранее оглашенный приговор.
Казахстанский бизнесмен, олигарх Кайрат Боранбаев признан виновным в хищении средств при импорте российского газа.
Председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова перечислила имущество, которое суд постановил конфисковать у осужденного, сообщает zakon.kz.
Конфисковать в доход государства имущество Боранбаева: коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по улице Аль-Фараби, 77/7-1, стоимостью 686 миллионов тенге; денежные средства, размещенные на счете в Народном банке в размере 1 миллиарда 270 миллионов 190 тысяч тенге; денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 миллионов 685 тысяч 727 долларов, 1 миллион 170 тысяч 329 долларов, 755 миллионов 859 тысяч 601 тенге, 193 миллиона 170 тысяч 137 тенге", - цитирует tengrinews.kz Айсулу Сламбекову.
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05.10.2023, 10:04 1166
Вопросы строительства АЭС в Казахстане обсудили в Министерстве энергетики
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства АЭС в Казахстане обсудили члены Общественного совета. 4 октября 2023 года в Министерстве энергетики РК под председательством Болата Ауетаева состоялось очередное заседание Общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса, где обсуждались вопросы атомной отрасли.
В связи с поставленной задачей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и прогнозируемым дефицитом электроэнергии глава государства в своем Послании от 1 сентября 2021 года поручил правительству всесторонне изучить возможности развития безопасной и экологичной атомной энергетики в Казахстане, напомнили в Минэнерго.
В этой связи на заседании рассмотрены вопросы по проекту строительства АЭС в Казахстане, совершенствование регуляторной базы для строительства АЭС, вопрос подготовки кадров для атомной энергетики и проекты Концепции и закона РК "Об обращении с радиоактивными отходами.
В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реакторы ВВЭР-1200, ВВЭР-1000), KHNP (Южная Корея, реактор APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200). В настоящее время с вышеуказанными поставщиками ведутся углубленные переговоры по обсуждению предлагаемых условий по реализации проекта строительства АЭС", - сообщили в Минэнерго.
Напомним, в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года президент РК инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, с предварительным проведением публичных обсуждений данного вопроса с народом. Сроки проведения референдума будут определены позднее.
Кроме того, Министерством энергетики РК разработан проект закона РК "Об обращении с радиоактивными отходами".
Законопроектом предусмотрены:
- классификация радиоактивных отходов;
- назначение уполномоченной организации по обращению с радиоактивными отходами;
- образование Фонда по накоплению средств для обращения с радиоактивными отходами;
- права и обязанности граждан, организаций в области обращения с радиоактивными отходами и т.д.
По итогам заседания члены Общественного совета выразили готовность участия в информационно-разъяснительной работе в рамках подготовки к проведению референдума по строительству АЭС в Казахстане.
05.10.2023, 09:01 2871
Как будут развивать Алматинскую агломерацию в ближайшие пять лет
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимы Алматы Ерболат Досаев и Алматинской области Марат Султангазиев провели совещание местного совета агломерации в Конаеве и обсудили перспективы развития Алматинской агломерации на ближайшие пять лет, сообщили в акимате Алматы.
Комплексный план развития должен синхронизировать и сбалансировать развитие жилой, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в регионе. Для нас важна транспортная доступность для жителей агломерации, чтобы люди могли свободно добираться до города. Поэтому развитие транспорта должно идти с учетом охвата всех территорий, до и после БАКАД. Также в планах - создание точек притяжения. Это производства с созданием рабочих мест и соответствующих условий для проживания", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.
Разработка проекта КПР стала возможной благодаря принятому в январе 2023 года закону "О развитии агломераций". Разработчиками проекта КПР являются ТОО "НИИ Алматыгенплан" и управление архитектуры и градостроительства Алматинской области.
Развитие Алматинской агломерации является стратегически важным приоритетом для обеспечения устойчивого экономического и социального развития региона", - сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев, отметив значимость Алматинской агломерации в масштабе страны. Доля агломерации в территории Казахстана составляет 0,61%, в населении страны - 17%, в экономике страны составляет 21,3%.
В проекте КПР предусматривается строительство доступного жилья и социальных объектов, создание качественной инженерной инфраструктуры и др.
Особое внимание в проекте уделено вопросам улучшения транспортных связей между городом и областью в рамках разрабатываемого мастер-плана развития транспортного каркаса Алматы, который коррелируется с проектом КПР. Мастер-планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие транспортных сетей, в том числе общественного транспорта, повышение качества железнодорожных перевозок.
Для улучшения транспортной доступности для жителей пригородных зон будут организованы новые маршруты. Также запланировано строительство нескольких транспортно-пересадочных узлов, которые позволят быстро и комфортно перемещаться по региону. Это увеличит пропускную способность магистральных дорог и привлекательность общественного транспорта.
Для развития промышленного кластера и организации новых мест предусмотрено создание малых промышленных парков, расширение индустриальной зоны, передислокация производств на территорию области.
Кроме того, в проекте КПР уделено внимание развитию внутреннего туризма. Агломерация включает горный туристический кластер от Тургеня до Каскелена.
В ходе рабочей встречи с целью повышения эффективности и прозрачности бюджета, исключения дублирования расходов и сокращение непродуктивных трат принято решение о сокращении числа мероприятий в рамках проекта КПР с 245 до 174. Финансирование проекта планируется вести как в рамках республиканского и местных бюджетов, так и за счет частных инвестиций.
По итогам совещания акимами определены дедлайны - до конца октября текущего года проект КПР будет направлен на согласование в маслихат Алматы и Алматинской области. По поручению главы государства данный документ будет представлен на рассмотрение и утверждение правительства Республики Казахстан до конца 2023 года.
Как уточнили в акимате, в местный совет агломерации вошли депутаты маслихатов, независимые эксперты, заместители акимов Алматы и Алматинской области, курирующие вопросы градостроительства, архитектуры, транспорта, предпринимательства, социальной и финансовой сфер.
Агломерация - это компактное скопление населенных пунктов вокруг одного или нескольких крупных городов. В Алматинскую агломерацию, ядром которой является Алматы, входят города районного значения, 31 сельский округ и порядка 98 населенных пунктов, в которых проживают порядка 3 млн человек. Территория агломерации охватывает 2 административно-территориальные единицы (Алматы и Алматинскую область), которые имеют собственные региональные планы развития и другие программы государственного планирования.
Напомним, в начале года президент подписал закон "О развитии агломераций". Законом вводятся дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением правительства РК.
В марте правительством Казахстана разработан проект постановления об утверждении перечня и состава агломераций.
04.10.2023, 19:43 45816
Первый транспортный форум ШОС состоится в Ташкенте
Первый транспортный форум ШОС и 12-е заседание министров транспорта ОЭС пройдут 1 и 2 ноября
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый транспортный форум ШОС состоится в Ташкенте в ноябре, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
В рамках VI Международного транспортно-логистического бизнес-форума в Астане министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов обсудил с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Оралоглу вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики.
Илхом Махкамов пригласил турецкого коллегу на первый транспортный форум ШОС и 12-е заседание министров транспорта ОЭС, проведение которых предусматривается в Ташкенте 1 и 2 ноября.
04.10.2023, 18:55 47651
Нефтедобычу на Тенгизе планируют нарастить до 40 млн тонн в год
Председатель правления КМГ и старший вице-президент Exxon Mobil обсудили актуальные вопросы реализации совместных проектов
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев встретился со старшим вице-президентом Exxon Mobil Джоном Уиланом, сообщает пресс-служба КМГ.
Обсуждены актуальные вопросы реализации совместных проектов. В частности, в настоящее время на завершающей стадии строительство в рамках проекта на Тенгизском месторождении, который должен обеспечить увеличение уровня добычи нефти до 40 млн тонн в год.
Стороны подтвердили важность обеспечения надежного экспорта нефти по трубопроводу КТК, а также с удовлетворением отметили совместную плодотворную работу по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе по направлению Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).
Проект строительства газосепарационного комплекса представляет особую важность для отрасли в свете перспектив развития нефтехимии Казахстана. Как известно, в настоящее время "КазМунайГаз" занимается созданием производства полиэтилена. Сырьем для будущего завода послужит этан, который планируется извлекать из сухого газа ТШО на газосепарационном комплексе.
Также на встрече рассмотрен ход освоения Кашагана. Подчеркнута стратегическая необходимость своевременной реализации дальнейших этапов разработки месторождения.
Мы высоко ценим партнерские и доверительные отношения между нашими компаниями. "КазМунайГаз" привержен курсу на расширение сотрудничества с Exxon Mobil по целому ряду стратегических направлений", - отметил Мирзагалиев.
Ранее директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым подтвердила нацеленность Shell на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном.
04.10.2023, 16:08 54536
Распределены обязанности между премьер-министром Казахстана и его заместителями
Подписано соответствующее распоряжение
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и заместителями премьер-министра Республики Казахстан.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, в круг обязанностей премьер-министра РК входит руководство деятельностью правительства, решение стратегических вопросов экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества.
Наряду с этим за премьером закреплены вопросы привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, управления государственными активами, цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, развития оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, премьер-министр руководит работой Республиканской бюджетной комиссии, Совета по экономической политике, Национальной комиссии по модернизации и других консультативно-совещательных органов.
За первым заместителем премьер-министра Романом Скляром закреплены вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазового сектора и нефтехимии.
Он также курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, промышленности, угольной и атомной промышленности, ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, экспортного контроля, охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы.
Вместе с тем Роман Скляр координирует работу по подготовке и прохождению отопительных сезонов, развитию специальных экономических и индустриальных зон, увеличению доли казахстанского содержания при закупках товаров, работ и услуг организациями и госорганами, а также обеспечению космической деятельности и военной безопасности, развитию инфраструктуры туризма и спорта и т.д.
В ведение заместителя премьер-министра - руководителя аппарата правительства РК Галымжана Койшыбаева входят вопросы организационно-правового, экспертно-аналитического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения деятельности премьер-министра и правительства, дебюрократизации госаппарата, реализации административной реформы госорганов.
Кроме того, он занимается вопросами цифровизации центральных и местных исполнительных органов. Координирует создание единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения госорганов, деятельность центральных и местных исполнительных органов, законотворческую работу. Осуществляет контроль за исполнением актов и поручений главы государства, данных правительству, актов правительства, поручений премьер-министра.
Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, тарифной политики, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий.
Также за ним закреплены вопросы инвестиционной политики, регулирования естественных монополий, развития конкуренции и защиты прав потребителей, развития проектного управления, координации международных финансовых институтов.
Вместе с тем в круг обязанностей входят рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса, в том числе в части снижения административных барьеров, реформирования деятельности субъектов квазигосударственного сектора и др.
В сферу деятельности заместителя премьер-министра Мурата Нуртлеу входят вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и продвижения международного имиджа РК, а также координации заключения, выполнения, изменения, приостановления и прекращения действия международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации государственной границы РК.
Наряду с этим он курирует вопросы привлечения внешних инвестиций, улучшения инвестклимата и формирования положительного имиджа РК на международных рынках, расширения финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей с иностранными государствами и международными организациями, международного сотрудничества в области миграции.
За заместителем премьер-министра Тамарой Дуйсеновой закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, социальной политики, занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, молодежной и семейной политики, межконфессионального и межэтнического согласия.
Кроме того, она курирует вопросы развития культуры и спорта, государственного языка, демографической и миграционной политики, реализации программы "Ауыл аманаты" и др.
Заместитель премьера Серик Жумангарин курирует вопросы торговой политики, агропромышленного комплекса, земельных отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации.
Он также координирует деятельность акционерных обществ НК "QazExpoCongress" и "Экспортная страховая компания "KazakhExport".
04.10.2023, 15:48 55666
Банки не вернули государству 6 трлн тенге, выделенных на поддержку, - депутат
Фото: yandex maps
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аскар Садыков потребовал проверить информацию о том, что банки не вернули государству 6 трлн тенге, выделенных на поддержку.
В период с 2009 по 2020 год из общей суммы в 8,2 трлн тенге, выделенной государством для спасения и поддержки банков второго уровня, банками были возвращены только 1,9 трлн тенге. Получается, что более 6 трлн тенге банки до сих пор не вернули, и это в то время, когда государство нуждается в средствах на реализацию социальных и инфраструктурных программ", - цитирует депзапрос Аскара Садыкова "Sputnik Казахстан".
Выделенные из Национального фонда средства направлялись в: Halyк Bank - 62%, Jusan - 22%, Forte -5%, оставшиеся 11 % поделили между собой банки RBK, Eurasian, Centr credit, Nur bank.
Использование государственных средств без установления обязательств возвратности, срочности и платности является несправедливой практикой и говорит о несбалансированной политике государства в отношении банковского сектора, утверждает мажилисмен.
Госпомощь была распределена с явными предпочтениями к избранным банкам. Указанные факты вызывают серьезные вопросы. Важно отметить, что использование государственных средств без установления обязательств возвратности, срочности и платности является несправедливой практикой, что подчеркивается экспертами Всемирного банка", - цитирует депутата портал "Курсив".
Садыков потребовал провести проверку сведений, после чего подтвердить либо опровергнуть данные экспертов Всемирного банка.
В случае если достоверность этой информации подтверждается, сообщить, кто из должностных лиц персонально несет ответственность за разбазаривание 6 триллионов народных средств. Предпринимаются ли государственными органами и, прежде всего, Нацбанком меры по возврату указанных средств?" - говорится в запросе мажилисмена.
04.10.2023, 14:57 64056
Содействовать развитию компаний оборонной промышленности призвал президент
Kazakhstan Paramount Engineering - единственный в РК и Центральной Азии завод, специализирующийся на колесной бронетехнике
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе осмотра индустриальных объектов столицы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод Kazakhstan Paramount Engineering, специализирующийся на производстве и модернизации бронированной колесной техники, сообщает пресс-служба главы государства.
Основанная в 2013 году компания является единственным в Казахстане и Центральной Азии производителем колесной бронетехники. Преимуществом компании является создание на территории Казахстана собственного производства и сервисное обслуживание современной конкурентоспособной бронетехники, а также развитие производства бронированных колесных машин для выполнения различных задач.
Глава государства особо подчеркнул перспективность развития данной отрасли и призвал всемерно содействовать развитию отечественных компаний, специализирующихся в оборонной промышленности.
Напомним, в Казахстане до конца года создадут Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
04.10.2023, 13:19 71171
В каждом городе должны быть такие центры - Токаев о новом Дворце школьников в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства посетил новый столичный Дворец школьников SANA, сообщает Акорда.
В современном пятиэтажном здании работают более 60 кружков и спортивных секций для подростков от 5 до 17 лет. Они разделены на несколько направлений: техническое творчество, декоративно-прикладное искусство, социальные науки, музыка и хореография, спорт. Центр может одновременно принимать до 700 детей. В здании площадью 7500 квадратных метров помимо учебных кабинетов, оснащенных новейшими технологиями, также имеются плавательный бассейн, актовый зал, фото- и подкаст-студии.
Глава государства осмотрел кабинеты по сборке Lego, робототехнике, 3D-моделированию, гончарному искусству, кружки ударных инструментов, домбры и плавательный бассейн. Президент также побеседовал с преподавателями центра, детьми и их родителями.
В каждом городе, районе должны быть подобные центры. Недавно я провел встречу с представителями бизнеса. Это необходимо для детей, для подрастающего поколения. Поэтому решение этого вопроса должно быть приоритетным", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Учредитель строительной компании Абзал Сагымбаев отметил, что в дальнейшем планируется строительство нескольких подобных центров развития, социальных и медицинских объектов.
По словам акима Астаны Жениса Касымбека, до 2029 года в столице будет построено 15 таких дворцов школьников. Строительство 5 центров начнется в ближайшее время.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?