Кайрату Боранбаеву сократили срок лишения свободы до шести лет

Его партнер по бизнесу Роман Наханов получил шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, бывший зампредседателя QazaqGaz Тайыр Жанузак - пять лет лишения свободы

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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы, тем самым сократив на два года ранее оглашенный приговор.





Казахстанский бизнесмен, олигарх Кайрат Боранбаев признан виновным в хищении средств при импорте российского газа. Он приговорен к шести годам лишения свободы.





Сегодня стало известно, что прокуратурой Астаны заключено процессуальное соглашение о признании вины с Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО "КазТрансГаз".





По закону обязательными условиями для заключения такого соглашения является добровольное волеизъявление подсудимых, их согласие с предъявленным обвинением, неоспаривание доказательств, признание ущерба и согласие потерпевшего. Учитывая, что подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб в размере 14,5 млрд тенге, с согласия потерпевшей стороны прокуратурой города принято решение о заключении процессуального соглашения", - сообщили в прокуратуре города Астаны.





Отмечается, что по условиям соглашения подсудимые не оспаривают свою вину в инкриминируемых им преступлениях и согласны с назначением Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Тайыру Жанузаку - 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе.





Дополнено 15.09.2023, 19.00





Председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова перечислила имущество, которое суд постановил конфисковать у осужденного, сообщает zakon.kz.





Конфисковать в доход государства имущество Боранбаева: коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по улице Аль-Фараби, 77/7-1, стоимостью 686 миллионов тенге; денежные средства, размещенные на счете в Народном банке в размере 1 миллиарда 270 миллионов 190 тысяч тенге; денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 миллионов 685 тысяч 727 долларов, 1 миллион 170 тысяч 329 долларов, 755 миллионов 859 тысяч 601 тенге, 193 миллиона 170 тысяч 137 тенге", - цитирует tengrinews.kz Айсулу Сламбекову.



