26.09.2023, 10:57 21211
Дархан Кыдырали назначен депутатом сената
Фото: egemen.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дархана Кыдырали депутатом сената парламента РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Дархан Кыдырали родился в 1974 году. В разные годы работал заместителем директора президентского центра культуры Республики Казахстан, заместителем пресс-секретаря президента РК, президентом Международной Тюркской академии.
С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года занимал пост министра информации и общественного развития Республики Казахстан.
Также указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Аскара Шакирова.
Ранее Асан Жусупов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК.
новости по теме
27.09.2023, 14:16 9866
Кульдиков назначен главой столичного ДЧС
В июне во время природных пожаров в Абайской области президент раскритиковал доклад Кульдикова, бывшего на тот момент вице-министром по ЧС
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны назначен Кульдиков Марат, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Министр по ЧС поздравил нового начальника столичного гарнизона с назначением и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения.
Напомним, в июне во время природных пожаров в Абайской области Касым-Жомарт Токаев лично посетил район бедствия, встретился с родными погибших работников лесничества. Марат Кульдиков, будучи на тот момент вице-министром по ЧС, отчитывался перед главой государства с докладом. Во время его выступления Токаев прервал спикера, назвав доклад "бестолковым", и подверг критике руководство МЧС. Вскоре Кульдиков подал заявление на увольнение и был снят с должности вице-министра по ЧС.
27.09.2023, 13:50 11091
Казахстан вернул незаконно выведенные активы на 400 млрд тенге - Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вернул в страну и обратил в доход государства 400 млрд тенге незаконно выведенных активов, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.
Это уже те средства, которые вернулись и обращены в доход государства", - подчеркнул Умиралиев.
В эту сумму входят деньги и имущество, уточнил замгенпрокурора в видео Sputnik.kz.
Напомним, в Казахстане создадут компанию, которая будет заниматься управлением, обеспечением сохранности и реализации возвращенных активов.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов подписал 12 июля президент Токаев.
В сентябре в правительстве еще раз разъяснили нормы принятого в июле закона и подчеркнули, что его действие не затронет добросовестных инвесторов.
Также сообщалось, что в поиске и возврате выведенных за пределы Казахстана незаконных активов Казахстане поможет Интерпол.
27.09.2023, 13:42 13301
Штрафы за утечку персональных данных казахстанцев увеличат в Казахстане
Сейчас штраф составляет всего от 100 МРП до 1000 МРП
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцев информационных систем будут наказывать за утечку персональных данных казахстанцев, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков.
Сейчас штраф составляет от 345 тысяч тенге до 3 млн 450 тысяч тенге, то есть от 100 МРП до 1000 МРП. Но его размер нужно увеличить, цитирует вице-министра Sputnik.
Также МЦРИАП хочет ввести меру плановых проверок владельцев информсистем.
О планах увеличить штрафы также заявила в интервью Zakon.kz депутат Екатерина Смышляева. По ее словам, при определении административного наказания будут учитывать категорию субъекта, вид административного правонарушения и повторность совершения.
В настоящее время в соответствии со статьями 79 и 641 КоАП РК за незаконные сбор или обработку, в том числе за распространение персональных данных, предусмотрены административные штрафы в размере от 10 до 1000 МРП в зависимости от вида и категории субъекта, рассказала депутат.
Безусловно, это очень небольшие суммы. Наши данные стоят дороже. Ущерб от их утечек - тем более", - подчеркнула Смышляева.
Напомним, в Казахстане усилят защиту персональных данных. Соответствующий законопроект одобрили сегодня мажилисмены в первом чтении.
Ранее в Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев.
27.09.2023, 12:51 14901
Убивать сайгаков и делать из них консервы собираются в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Мясо будут перерабатывать на трех местных заводах, сообщает телеканал Astana.
Предприятия готовы к разделке, переработке и хранению сайгачатины. Для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады под контролем сотрудников "Охотзоопрома". Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Самое ценное - рога - планируют маркировать и хранить до 2025 года. Именно в следующем году истекает запрет на продажу сайги. Мясо будут проверять на наличие болезней и инфекций", - сообщает телеканал.
По словам руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлана Рахимжанова, отлов будет производиться методом Караева, с помощью большой сетки.
Мясо планируют реализовывать в виде тушек на рынках города. Позже рассмотрят вопрос о производстве консервной продукции.
По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Рустема Зулкашева, в смену предприятия готовы принять до 1000 голов.
Готовы принять на переработку тушек сайгаков на убой 3 предприятия. За смену 1000 голов, за 2 смены - 2000 голов в течение 30 дней - 60 тысяч, в течение 2 месяцев - 120 тысяч сумеем забить", - заявил Зулкашев.
Напомним, в мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. Изменения в приказ внес министр экологии и природных ресурсов.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
Между тем в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
27.09.2023, 12:05 19501
Сотрудников акимата Жетiсу оштрафовали за незаконные свалки
Сумма штрафов составила более 1 млн тенге
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Жетісу привлекла к ответственности работников акимата за незаконные свалки, сообщили в пресс-службе ведомства.
По его информации, на территории области функционировало 37 свалок без разрешительных документов.
Вред окружающей среде наносился в городах Текели и Талдыкоргане, а также Ескельдинском, Коксуском и Караталском районах. Ранее департамент экологии обращал внимание местных исполнительных органов на эти нарушения. Однако ими меры не приняты, и пришлось вмешаться природоохранной прокуратуре", - отметили в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры 3 заместителя акима районов и 1 руководитель отдела районного акимата привлечены к административной ответственности по статье 344 КоАП (Нарушение экологических требований) к штрафу на общую сумму более 1 млн тенге.
Местные исполнительные органы приступили к ликвидации свалок.
Напомним, вчера на заседании правительства говорилось о том, как будет решаться проблема незаконных свалок в Казахстане. В Минэкологии продемонстрировали карту стихийных свалок, которых на сегодняшний день более 5,6 тысячи. Больше всего таких свалок в Акмолинской области - 830 (88% ликвидировано), и Карагандинской области - 745 (99% ликвидировано). Низкие показатели ликвидации зафиксированы в области Абай и Мангистауской области - по 16%, области Ұлытау - 20% и в Астане - 30%.
27.09.2023, 11:49 21311
Казахстан ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ
В обновленном документе появилось понятие "координирующее государство"
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года".
Сам протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности, сообщает Interfax.
Его цель - определить порядок применения миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН на территориях, не являющихся членами ОДКБ.
В обновленном документе появилось понятие "координирующее государство". Под его руководством коллективные миротворческие силы ОДКБ организуются для применения в операции ООН по поддержанию мира, пишет Sputnik.
Координирующее государство определяет Совет коллективной безопасности.
Участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер.
Напомним, ранее казахстанские сенаторы одобрили соглашение о совместном обеспечении войск ОДКБ.
27.09.2023, 11:20 24221
В Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев
Малик Олжабеков озвучил предположения Минцифры относительно источников утечки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков в ходе заседания мажилиса подтвердил утечку персональных данных казахстанцев.
Да, действительно, имел место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых Telegram-ботах", - заявил вице-министр.
Он отметил, что принцип работы у них устроен таким образом, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе соцсетей.
Предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис (...) по выдаче таких сведений по номеру телефона. Что касается адресов (...) в основном это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая. Вместе с тем мы также предполагаем, что она может быть из общедоступных сервисов, таких как, например, сервисы по доставке еды, различных товаров (...) Мы направили соответствующую заявку о блокировке этих сервисов в Министерство культуры и информации", - добавил Малик Олжабеков.
Ранее стало известно, что Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев.
27.09.2023, 11:05 28341
Токаев поздравил народ Туркменистана с Днем независимости
Президент пожелал главе Туркменистана успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу республики - благополучия и процветания
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости, сообщает Акорда.
В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", - говорится в телеграмме.
Токаев выразил убеждение, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.
Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - благополучия и процветания.
Читаемое
27.09.2023, 11:05Токаев поздравил народ Туркменистана с Днем независимости 27.09.2023, 08:2625166Для четырех областей Казахстана разработают карты сейсмозонирования 27.09.2023, 08:5123666Регулирование численности сайгаков: мясо животных планируют перерабатывать на трех заводах в ЗКО 27.09.2023, 11:2023506В Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев 27.09.2023, 09:1321416В Экибастузе произошло повреждение на тепломагистрали 22.09.2023, 16:48170411В Казахстане с 2024 года запустят единую очередь в детсады 21.09.2023, 18:34168201В алматинском микрорайоне Нур-Алатау в течение всего дня было отключено электричество 22.09.2023, 13:23164736Воспитатель избила мальчика в детсаду Туркестанской области 22.09.2023, 10:10157856На две недели без воды останутся жители Кокшетау 21.09.2023, 18:23151916Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев 28.08.2023, 11:48437466Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам 31.08.2023, 10:43378146Опубликован список обладателей стипендии "Болашак" 04.09.2023, 09:14312406В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей 07.09.2023, 10:35263891Дефицит учителей математики возник в Казахстане 31.08.2023, 12:26200421Суперлуние - 2023 в Алматы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?