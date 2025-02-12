Девять тысяч казахстанцев переехали в трудодефицитные регионы по программе добровольного переселения
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 9 тыс. человек воспользовались возможностью добровольного переселения в 2024 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
По итогам 2024 года, в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 8 950 человек, в том числе 3 000 кандасов и 5 950 переселенцев. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки", - сообщает ведомство.
По его данным:
- В Павлодарскую область переехали 3 422 человека;
- В Северо-Казахстанскую область - 2 547 человек;
- В Костанайскую область - 1 020 человек;
- В Восточно-Казахстанскую область - 781 человек;
- В Акмолинскую область - 537 человек.,
- В область Абай - 530 чел.,
- В область Улытау - 70 человек.,
- В Карагандинскую область - 43 человека.
В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Монголии - 1 072 человека, Узбекистана - 908 человек, КНР - 762 человека, России - 164 человека, других стран - 94 человека.
Из числа 4 279 прибывших трудоспособного возраста (переселенцы и кандасы) на постоянные рабочие места трудоустроен 2 721 человек. Предпринимательской деятельностью заняты 207 человек, 25 человек получили гранты для открытия бизнеса.
Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и др.
В Минтруда напомнили, что в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:
- субсидия на переезд - единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
- ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
- направление на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
- выдача сертификатов экономической мобильности.
Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет", - уточнили в ведомстве.
Напомним, по данным Минтруда, в прошлом году помощь в трудоустройстве получили почти 547 тыс. казахстанцев.