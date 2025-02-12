Девять тысяч казахстанцев переехали в трудодефицитные регионы по программе добровольного переселения

Из числа 4 279 прибывших трудоспособного возраста (переселенцы и кандасы) на постоянные рабочие места трудоустроен 2 721 человек

Фото: pexels.com

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 9 тыс. человек воспользовались возможностью добровольного переселения в 2024 году, - Почти 9 тыс. человек воспользовались возможностью добровольного переселения в 2024 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.





По итогам 2024 года, в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 8 950 человек, в том числе 3 000 кандасов и 5 950 переселенцев. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки", - сообщает ведомство.





По его данным:





В Павлодарскую область переехали 3 422 человека;

В Северо-Казахстанскую область - 2 547 человек;

В Костанайскую область - 1 020 человек;

В Восточно-Казахстанскую область - 781 человек;

В Акмолинскую область - 537 человек.,

В область Абай - 530 чел.,

В область Улытау - 70 человек.,

В Карагандинскую область - 43 человека.





В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Монголии - 1 072 человека, Узбекистана - 908 человек, КНР - 762 человека, России - 164 человека, других стран - 94 человека.





Из числа 4 279 прибывших трудоспособного возраста (переселенцы и кандасы) на постоянные рабочие места трудоустроен 2 721 человек. Предпринимательской деятельностью заняты 207 человек, 25 человек получили гранты для открытия бизнеса.





Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и др.





В Минтруда напомнили, что в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:





субсидия на переезд - единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

направление на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

выдача сертификатов экономической мобильности.





Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет", - уточнили в ведомстве.



