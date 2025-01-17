Помощь в трудоустройстве в 2024 году получили почти 547 тыс. казахстанцев - Минтруда

В 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития

Фото: Акорда

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Национальной академии наук Ахылбек Куришбаева проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об основных результатах деятельности Академии наук за прошлый год, сообщает - Президента Национальной академии наук Ахылбек Куришбаева проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об основных результатах деятельности Академии наук за прошлый год, сообщает Акорда





Куришбаев сообщил, что в 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития, а также проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования и разработаны 3 интегрированные междисциплинарные научно-технические программы.





Президент отметил, что необходимо и далее принимать системные меры для повышения потенциала отечественной науки.





Он напомнил, что недавно подписан указ, наделяющий Национальную академию наук статусом высшей научной организации при президенте. Правительству было поручено ускорить решение юридических вопросов, связанных с реализацией данного указа.





Финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, принят новый закон "О науке и технологической политике". Усилились меры социальной поддержки молодых ученых. По поручению главы государства, им предоставляется жилье.





В завершение встречи президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач.



