15.01.2025, 13:29 81521
Комиссию по проведению Года рабочих профессий создали в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов подписал распоряжение о создании комиссии по проведению Года рабочих профессий.
В целях объединения усилий заинтересованных государственных органов Республики Казахстан, профсоюзов, бизнес-сообщества и работодателей для повышения престижа и популяризации рабочих профессий в обществе, преобразования технического и профессионального образования в систему притяжения молодежи и работодателей: создать Комиссию по проведению Года рабочих профессий в составе согласно приложению к настоящему распоряжению", - говорится в документе.
В состав комиссии вошли 75 человек. В их числе: заместитель премьер-министра, министр просвещения, вице-министры 18 ведомств, замакимы 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента, представители НПП "Атамекен", Федерации профсоюзов и крупных национальных компаний, юристы и бизнесмены.
Целью деятельности комиссии является выработка предложений и рекомендаций по проведению Года рабочих профессий для повышения престижа и популяризации рабочих профессий в обществе, преобразования технического и профессионального образования в систему притяжения молодежи и работодателей", - говорится в документе.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций. Также в этом году в Казахстане впервые пройдет чемпионат профмастерства TurkісSkills среди тюркоязычных стран, направленный на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов.
новости по теме
16.01.2025, 18:01 6896
В коммунальную собственность передали международный аэропорт Астаны
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в коммунальную собственность передали международный аэропорт Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО "Terminals Astana Airport Management", 100% акций АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переданы в коммунальную собственность города Астаны", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года.
С учетом изменения владельца акций столичного аэропорта в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО "Terminals Astana Airport Management", - добавили в акимате.
Ранее в Казахстане вернули в госсобственность спорткомплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов.
16.01.2025, 13:02 17396
Как будут пересматривать норму о прогреве авто не дольше 5 минут
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента Республики Казахстан вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о необходимых условиях для пересмотра нормы о наказании за прогрев автомобиля дольше пяти минут, передает корреспондент агентства.
Все поправки, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, рассматриваются на соответствующей межведомственной комиссии, работу которой обеспечивает Министерство юстиции. В состав комиссии входят не только заинтересованные государственные органы, также у нас там есть и депутаты парламента, и научное сообщество... Если депутатский запрос на эту тему был, этот вопрос будет вынесен и обсужден", - сообщила вице-министр.
По ее словам, в состав комиссии войдут порядка 10 госорганов, но это не ограничит участие иных заинтересованных должностных лиц по этой тематике.
Ранее депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более 5 минут - в северных регионах этого времени недостаточно. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге.
16.01.2025, 12:06 21126
Помощь в трудоустройстве в 2024 году получили почти 547 тыс. казахстанцев - Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 546,9 тыс. казахстанцев были трудоустроены, из них 358,8 тыс. получили постоянную работу, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
На субсидируемые рабочие места трудоустроено 188,2 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 15,5 тыс.; на молодежную практику - 33,3 тыс. На общественные работы - 110 тыс. По проектам "Первое рабочее место" - 9,6 тыс. По проекту "Контракт поколений" - 420 человек, "Серебряный возраст" - 19,2 тыс. человек", - уточнили в ведомстве.
Онлайн-обучение по востребованным навыкам на рынке труда прошли 57,7 тыс. безработных, из них 52,4 тыс. завершили обучение.
По проекту "Бастау бизнес" обучение основам предпринимательства прошли 60,3 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 37,8 тыс. человек.
214,9 тыс. человек прошли социальную профориентацию.
Кроме того, в 2024 году выдан 8941 грант социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 476 800 тенге).
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
Также распоряжением премьер-министра в Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий, в состав которой вошли представители министерств, замакимы 17 областей, Астаны, Алматы и Шымкента, представители НПП "Атамекен", Федерации профсоюзов и крупных национальных компаний, юристы и бизнесмены.
Также в этом году в Казахстане впервые пройдет чемпионат профмастерства TurkісSkills среди тюркоязычных стран, направленный на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов.
16.01.2025, 11:53 21106
В Казахстане станет платным еще один участок республиканской дороги
Министр транспорта подписал соответствующий приказ
Фото: kolesa_kz
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подписал приказ "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кызылорда - Аральск на платной основе".
Участок Кызылорда - Аральск километр 1806+000 - километр 1351+150 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории граница Российской Федерации (Самара) - Шымкент используется на платной основе", - сообщается в тексте документа.
При этом отмечается, что проезд может осуществляться по альтернативной дороге:
- участок Кызылорда - Жезказган автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница Российской Федерации;
- участок Жезказган - Аркалык автомобильной дороги республиканского значения Жезказган - Петропавловск;
- автомобильная дорога областного Аркалык - Тургай;
- автомобильная дорога районного значения Тургай - Шеген - Акшиганак - Дукен - Иргиз;
- участок Иргиз - Аральск автомобильной дороги республиканского значения граница Российской Федерации - Шымкент.
Срок использования платной дороги на платной основе - 20 лет", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что дорога Шымкент - Кызылорда может стать платной.
16.01.2025, 11:43 19036
Слабовидящим казахстанцам облегчат доступ к литературе
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, передает корреспондент агентства.
Договор направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения, а также устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей", - говорится в заключении.
Предусматривается стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав с целью предоставления возможности воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения и публичного опубликования произведений в форматах, доступных для слепых и слабовидящих лиц.
Сегодня республиканская сеть библиотек для слабовидящих граждан состоит из 17 библиотек, а также 142 библиотечных пунктов. Внутри библиотек работают 43 принтера Брайля, конкретно шрифтом Брайля - 198 тысяч книг", - сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.
Наряду с этим договор предоставляет возможность осуществлять трансграничный обмен произведениями в доступном формате по линии уполномоченных органов, а также обеспечить сохранность и эффективное функционирование сети библиотек для незрячих и слабовидящих.
15.01.2025, 14:18 78421
Консультативный совет по искусственному интеллекту под руководством президента появится в Казахстане
Совет станет платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ
Фото: Акорда
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочего визита в ОАЭ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта, информирует Акорда.
Выступая перед участниками мероприятия, глава государства отметил, что ИИ является одной из ключевых движущих сил современного прогресса и способен кардинально изменить экономику.
В Казахстане предпринимаются значительные шаги для создания прочной основы для продвижения ИИ. Акцент делается на формирование институциональных рамок, инфраструктуры и развитие человеческого капитала. В рамках институциональной структуры мы создаем Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под моим руководством. Этот совет станет стратегической платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами, объединяя инженеров, исследователей и предпринимателей с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ и укрепления международного сотрудничества", - сказал президент.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, ключевым приоритетом для Казахстана в сфере ИИ является подготовка и поддержка высококвалифицированных специалистов. По его словам, успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии.
Глава государства также сообщил, что в Казахстане создан центр передовых технологий AlemAI, который объединит лучшие мировые практики и будет способствовать внедрению инновационных решений
Он отметил, что центр станет хабом для реализации инициатив, связанных с ИИ, включая образовательные программы для школ, университетов и центров профессиональной подготовки, исследовательские центры, офисы для стартапов и компаний, а также платформы для обмена опытом и передовыми практиками.
В сфере образования мы представили инновационную программу Al-Sana, которая призвана способствовать развитию человеческого капитала в области ИИ. Программа обеспечивает междисциплинарную подготовку специалистов из разных отраслей и способствует разработке передовых решений в сфере ИИ", - добавил Токаев.
15.01.2025, 12:46 83426
Год рабочих профессий: Акмолинская область готовит специалистов через дуальное обучение
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области активно развиваются учебные заведения, готовящие специалистов через дуальную систему обучения, сообщает пресс-служба правительства.
В нашем регионе существует дефицит квалифицированных рабочих кадров. В этой связи Высший технический колледж города Щучинска активно сотрудничает с рядом ведущих предприятий. Мы уверены, что выпускники нашего колледжа станут не только ценными специалистами для Акмолинской области, но и для всей республики, внося свой вклад в развитие экономики страны", - подчеркнула директор высшего технического колледжа Щучинска Асель Рахимжан.
В свою очередь директор Высшего колледжа ветеринарии и биотехнологии Акмолинской области Айнур Жансеитова считает, что Год рабочих профессий поможет закрыть кадровый "голод" в Акмолинской области в отрасли ветеринарии.
Процент трудоустройства в нашем колледже составляет около 88%, нам есть к чему стремиться далее. В нашем учебном заведении идет подготовка по дуальному обучению: 60% времени учащиеся находятся на практике, 40% - в организации образования. Это дает возможность не только получить практические навыки и закрепить их, но и пройти оплачиваемую практику на предприятиях с последующим трудоустройством. Таким образом мы стараемся обеспечить кадрами нашу область", - отметила глава учебного заведения.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций. Также в этом году в Казахстане впервые пройдет чемпионат профмастерства TurkісSkills среди тюркоязычных стран, направленный на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов.
15.01.2025, 12:26 79636
Более 200 млрд тенге потратил Казахстан на легионеров - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - За последние два года из бюджета Казахстана было выделено более 200 миллиардов тенге на зарплаты иностранных футболистов, передает корреспондент агентства.
Более 200 миллиардов тенге было выделено. Это все шло на выплаты легионерам в большинстве и на другие, так сказать, нерациональные траты", - сказал заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов.
Он обратил внимание, что за последние два года в Казахстане было построено лишь два новых стадиона, остальная спортивная инфраструктура "желает лучшего".
Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
Министр спорта рассказал, на что направят деньги от зарплат легионеров.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?