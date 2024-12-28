Деятельность 37 международных и 98 региональных наркоканалов пресекли в Казахстане

За 11 месяцев этого года к уголовной ответственности привлечены более 4 тыс. человек, из них 1083 - за сбыт наркотиков

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 11 месяцев текущего года выявлено более 8 тыс. наркопреступлений, из них почти 2,2 тыс. фактов сбыта наркотиков, сообщил на - В Казахстане за 11 месяцев текущего года выявлено более 8 тыс. наркопреступлений, из них почти 2,2 тыс. фактов сбыта наркотиков, сообщил на заседании координационного совета по борьбе с преступностью глава Генпрокуратуры Берик Асылов.





К уголовной ответственности привлечены более 4 тыс. человек, из них 1083 - за сбыт наркотиков.





Пресечены 37 международных и 98 региональных наркоканалов.





В настоящее время по инициативе прокуратуры в стране проводится акция "Нашақорлыққа жол жоқ", в рамках которой уничтожено более 47 тысяч граффити, возбуждено в четыре раза больше уголовных дел по рекламе и пропаганде наркотиков (с 111 до 426). Задержаны 36 наркорекламщиков.





С применением информационных технологий и развитием международного сотрудничества стали активнее раскрывать организаторов наркобизнеса. К примеру, только по одному интернет-магазину, продававшему наркотики на территории Казахстана и СНГ, задержаны 23 участника, включая организаторов и бухгалтеров. Арестовано имущество на 90 млн тенге. В Павлодаре пресечена деятельность двух иностранцев, которые занимались производством наркотиков. У них имелись криптокошельки нескольких наркомагазинов, действующих на территории Казахстана и стран СНГ, с оборотом более 100 млн долларов США", - сообщил Асылов.





Генпрокурор добавил, что на базе комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры в стране будет создан Национальный таргетинг-центр, который будет следить за ввозом в страну и использованием химических веществ промышленного назначения, из которых можно производить синтетические наркотики.





Также разрабатывается информационная система, которая будет интегрирована с базами уполномоченных органов по контролю за оборотом прекурсоров.





По итогам заседания выработаны решения, направленные на широкое применение информационных технологий по установлению организаторов наркобизнеса, активное применение финансовых расследований, реализация превентивных мер по недопущению противоправной деятельности граждан иностранных государств, повышения ответственности увеселительных заведений за факты распространения наркотиков и др", - сообщает Генпрокуратура.



