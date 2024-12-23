22.12.2024, 15:10 61546

Житель Жамбылской области перевозил в своем авто более 266 кг наркотиков

Курьера задержали на трассе Караганда - Астана
Житель Жамбылской области перевозил в своем авто более 266 кг наркотиков
Фото: ДП Карагандинской области
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Наркокурьера, перевозившего 13 мешком марихуаны, задержали в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

На трассе Караганда - Астана сотрудники полиции Карагандинской области остановили Audi A6, за рулем находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне также находился попутчик, проживающий в том же регионе. Во время осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике полицейские обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 кг.

Возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что более тысячи наркозакладчиков могут получить право на условно-досрочное освобождение в Казахстане.
 
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Теги:Задержаниенаркокурьертрасса

новости по теме

23.12.2024, 12:43 12361

Приговор за участие в деятельности террористических организаций вынесли двум казахстанцам

Фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания
Приговор за участие в деятельности террористических организаций вынесли двум казахстанцам
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК сообщает о завершении судебных процессов по расследованным уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана, подозреваемых в терроризме.

В 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций радикалы были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы.

Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы. Второй, житель Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом", - сообщили в КНБ.


Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.

Ранее деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу. Один из радикалов готовил теракт.
 
23.12.2024, 09:47 17491

Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве  

Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Фото: скриншот из видео
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы, работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. В результате ее действий и других соучастников преступления пострадали более 80 жителей Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась, поэтому ее объявили в международный розыск.

В декабре прошлого года разыскиваемая задержана в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор", - отметили в Генпрокуратуре.


Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

 
21.12.2024, 18:52 102916

Туши животных и мешки с рогами сайги: жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте   

Начато досудебное расследование
Туши животных и мешки с рогами сайги: жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте
Фото: instagram/qazaqormany
Кызылорда. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кармакшинском районе Кызылординской области по подозрению в незаконной охоте задержали местных жителей на двух внедорожника, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В ходе проверки автомобилей было обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков", - проинформировали в комитете.


Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота).

Фото: instagram/qazaqormany

Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.


Ранее, в конце сентября, полицейские изъяли более 300 рогов сайги и оружие у пастухов в Актюбинской области, а спустя 2 недели во внедорожнике, которым управлял 24-летний житель Актобе, был найден пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
 
21.12.2024, 17:26 106026

Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области   

Иностранцы и их сообщник взяты под стражу
Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Ескельдинском районе Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.

Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего куратора для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства", - проинформировали в полиции.



Подчеркивается, что иностранцы и их сообщник взяты под стражу. Кроме того, продолжаются мероприятия по выявлению соучастников.

Ранее в Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
 
21.12.2024, 16:00 109001

В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП

Возбуждено уголовное дело
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы нашли тело мужчины, повешенного внутри опоры линии электропередачи, передает корреспондент агентства.

По информации инстаграм-паблика krisp_almaty, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки.

В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали информацию.

По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", - сообщили в ДП.


Ранее тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
 
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Теги:АлматыМужчинаТелоОбнаружение
21.12.2024, 12:30 114301

Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана

На перевозившего самолет без необходимых документов мужчину наложен штраф
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана
Фото: КГД
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет АН-2Т пытались провезти на грузовике через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 килограммов (...) Самолет был приобретен гражданином М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - сообщил руководитель отдела экспортного контроля ДГД региона Максут Кантарбаев.


Подчеркивается, что материалы в отношении перевозившего самолет без необходимых документов мужчины были направлены в суд.

Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М. признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге", - добавили в КГД.


Ранее сообщалось, что контрабанду на десятки миллионов тенге предотвратили на нескольких погранпостах в Казахстане.
 
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Теги:РКСамолетввозпопытка
21.12.2024, 09:40 118486

В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию   

Задержаны и взяты под стражу двое граждан Казахстана
В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ
Костанай. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области Комитет национальной безопасности Республики Казахстан ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.

При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана", - проинформировали в комитете.


По данным пресс-службы, в ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.


Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.


Ранее в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.
 
21.12.2024, 09:01 112266

Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ  

Задержанный помещен под стражу
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за мошенничество в крупном размере казахстанца депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Polisia.kz.

В январе 2024 года по запросу Интерпола МВД фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче", - проинформировали в полиции.



Отмечается, что в настоящее время задержанный помещен под стражу.

В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики", - говорится в сообщении.


Ранее из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
 
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