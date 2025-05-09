Дополнительные поезда запустят в летний период в Казахстане

Фото: Минобороны РК

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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РК и секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания секретариата на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.





Поправки направлены на укрепление международного статуса сотрудников, направляемых на работу в секретариат или осуществляющих деятельность на основе контракта, в соответствии с практикой ООН и других международных организаций.





Предусматривается расширение привилегий и иммунитетов членов персонала секретариата, которые будут предоставляться всем сотрудникам секретариата независимо от категории персонала и от гражданства. Секретариат наделяется правом учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения для членов персонала секретариата", - отмечено в заключении.