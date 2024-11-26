25.11.2024, 20:19 18221
Дорога Шымкент - Кызылорда может стать платной
Протяженность платной дороги составит 425,5 км
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект приказа "Об использовании участка автомобильной дороги республиканского значения Шымкент - Кызылорда на платной основе". Документ доступен для обсуждения до 4 декабря 2024 года.
Протяженность платной дороги в соответствии с приказом составит 425,5 км. В приложении к приказу указаны ставки платы за проезд.
В августе Комитет автомобильных дорог разработал проект приказа "Об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Ушарал - Достык на платной основе".
В 2023 году за проезд по платным дорогам с казахстанцев собрали 30 миллиардов тенге. Общая протяженность платных дорог составляет 3,2 тыс. км. Собранные средства были направлены на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники.
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25.11.2024, 20:00 21286
Назначен глава департамента по делам обороны Абайской области
Фото: МО РК
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Семей. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра обороны полковник Руслан Омаров назначен начальником департамента по делам обороны Абайской области, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Руслан Омаров родился в 1978 году в Семипалатинской области. В Вооруженных силах РК прошел путь от командира взвода до начальника штаба артиллерии бригады. Руководил боевой подготовкой в штабе Ракетных войск и артиллерии РгК "Восток".
До нынешнего назначения занимал должность заместителя начальника департамента организационно-мобилизационной работы (по цифровизации) Генерального штаба Вооруженных сил РК.
25.11.2024, 19:45 23151
Обрушение школы в Костанайской области: глава отдела образования выиграл апелляцию
Коллегия производство по делу прекратила в связи с отсутствием состава административного правонарушения
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Костанай. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу К., который судом первой инстанции был признан виновным в совершении административного правонарушения за нарушение требований, утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба суда.
Постановлением Аулиекольского районного суда руководитель ГУ "Отдела образования акимата Аулиекольского района" К. был признан виновным в нарушении строительных норм по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ "Новонежинская общеобразовательная школа имени Батыржана Кенжетаева", и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 147 680 тенге.
Судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции, поскольку К. не подлежит ответственности, так как такая ответственность наступает при нарушении проектных документов, а ПСД не была нарушена. У К. отсутствует компетентность в области строительства, которая позволила бы ему самостоятельно выявить применение подрядчиком небезопасных методов и способов демонтажа. Соответственно, он не является субъектом правонарушения.
В этой связи судебная коллегия производство по делу в отношении К. прекратила в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
25.11.2024, 18:40 27716
Минводы будет ежегодно отчитываться об использовании водных ресурсов страны
В отчете также будет отражаться информация о количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации должно будет ежегодно публиковать на своем сайте национальный информационный отчет об использовании водных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что национальный отчет - это аналитический отчет за предыдущий календарный год о состоянии, охране и использовании водного фонда страны.
В нем отражаются сведения о водности основных рек, анализ использования воды в разрезе водохозяйственных бассейнов, регионов и отраслей экономики, информация о количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе межгосударственных. Также в документе прописываются реализованные мероприятия по охране водного фонда, сведения о реализации инвестиционных проектов и внедрению современных технологий", - пояснили в пресс-службе министерства.
Информацию для отчета центральные государственные и местные исполнительные органы должны предоставлять до 1 марта года, следующего за отчетным.
Сам национальный отчет должен публиковаться не позднее 1 мая. Это должно обеспечить прозрачность в управлении и использовании водных ресурсов Казахстана", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.
Ранее в Минводы сообщили, что в рамках подготовки к паводкам в Казахстане проверили более 1500 гидротехнических сооружений.
25.11.2024, 16:40 36201
С начала года задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых в Казахстане преступников - МВД
Саденов отчитался перед президентом о криминогенной обстановке в стране
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, сообщает Акорда.
Как доложил Ержан Саденов, с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тысячи, в том числе преступлений - почти на 10 тысяч. Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений", - рассказали в пресс-службе главы государства.
Президенту также было доложено, что за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства - на 30%, нарушений правил дорожного движения - на 48%. Водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии. Задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом - 158.
Глава государства был также ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили о стабильно высоком уровне подростковой преступности. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1267 таких преступлений.
Напомним, сотрудники органов внутренних дел РК занимают второе место после работников акиматов в совершении коррупционных преступлений.
25.11.2024, 15:58 38901
Глава Минтруда рассказала президенту о новых подходах в оказании адресной помощи
Президент дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова отчиталась перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане, сообщает Акорда.
Президенту были представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки.
Светлана Жакупова сообщила, что с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули. В рамках концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.
Президенту было доложено о мерах содействия занятости. По словам министра, в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей.
Глава государства был проинформирован об инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования. Система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов. С помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тенге. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест. Навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами.
Министр также рассказала о работе цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.
Ранее в МТСЗН сообщили, что для повышения качества предоставления специальных социальных услуг с 1 января 2025 года вводится лицензирование субъектов, предоставляющих такие услуги. Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности.
Также одновременно с нового года стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого услугополучателя.
25.11.2024, 15:33 42111
Каждый четвертый осужденный за коррупционные преступления в Казахстане - чиновник
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый четвертый казахстанец, преданный суду за коррупционное преступление, - сотрудник акимата или его подразделения, сообщает Finprom.
Всего с начала года в РК зарегистрировали 1519 уголовных коррупционных преступлений, на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Большинство правонарушений связано с дачей взятки: 472 случая, или 31,1% от общего количества в секторе. Годовое сокращение составило 12,9% за год. На второй и третьей строчках - статьи "Получение взятки" (317 случаев, минус 12,9% за год) и "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" (246 случаев, годовой рост - в 2,8 раза).
Среди наиболее частых правонарушений также оказались коррупционное мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве.
В текущем году 1,3 тыс. казахстанцев признаны подозреваемыми в уголовных коррупционных преступлениях, это на 9,1% больше, чем годом ранее.
Среди них численность выявленных лиц, совершивших преступления, составила 915 человек против 919 человек годом ранее. Суду предали 760 обвиняемых - на 8,3% больше, чем в январе-октябре прошлого года. Среди преданных суду оказался 181 служащий (или 23,8% от общей численности) акиматов и их структурных подразделений. Далее идут сотрудники органов внутренних дел РК, служащие Министерства финансов, сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и служащие Министерства сельского хозяйства", - сообщает источник.
Коррупционеры, преданные суду, чаще всего попадались на получении взятки (233 человека), даче взятки (188 человек) и коррупционном мошенничестве (118 человек).
Больше всего преданных суду в Астане: 80 человек - на 12,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Шымкент и Алматы: 71 и 64 человека соответственно. В антирейтинг также попали Туркестанская (54 человека, плюс 58,8% за год) и Павлодарская (41 человек, годовой рост - в 2,4 раза) области", - пишут авторы материала.
Меньше всего преданных суду коррупционеров насчитывалось в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.
В Казахстане за 3 года выявили более 100 фактов коррупции в сфере ЧС, из них 23% составляют правонарушения в сфере промышленной безопасности. Системные коррупционные риски также выявлены в дорожной сфере и в сфере спорта. Наиболее коррумпированной в Казахстане признана сфера образования, где чиновники совершают многомиллиардные хищения.
25.11.2024, 12:52 50711
Модернизация боевых машин, результаты подготовки войск и осенний призыв: о чем говорил Токаев с министром обороны
Президент РК поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями
Фото: Акорда
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о деятельности оборонного ведомства за 2024 год, сообщает Акорда.
Глава государства был проинформирован о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.
Также Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы. Речь также шла о модернизации боевых машин, средств связи, рационализаторской работе и развитии военной инфраструктуры.
Лидер страны отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, сил специальных операций и усилению социально-правовой работы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане военные кафедры пересмотрят программы подготовки студентов.
25.11.2024, 10:56 46151
В Казахстане стали чаще применять электронные браслеты
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Верховном суде отмечают стабильный рост с каждым годом доли отказов судов в санкционировании ареста. Отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог, сообщили в пресс-службе ВС.
Если в 2021 году суды удовлетворили почти 90% ходатайств о применении ареста, то в 2024-м - лишь 75%. В то же время, отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог. В сравнении с 2021 годом избрание домашнего ареста выросло с 860 до 1911, или более чем вдвое, а залога - в 4 раза (с 59 до 214)", - отметили в Верховном суде.
В этом году по инициативе Верховного суда запущен проект по применению так называемых электронных браслетов.
В 2024-м средства электронного слежения применены уже к 60% лиц, взятых под домашний арест, тогда как в 2021 году данный показатель не превышал 3%. Всего за 10 месяцев т.г. судами применены 505 браслетов", - проинформировали в пресс-службе.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?