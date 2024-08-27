26.08.2024, 12:15 50326
Трасса Ушарал - Достык станет платной
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет автомобильных дорог разработал проект приказа "Об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Ушарал - Достык на платной основе".
Участок Ушарал - Достык (...) используется на платной основе", - сообщается в документе.
Также уточняется, что протяженность платной дороги составляет 180 километров.
Срок использования платной дороги на платной основе - 20 лет", - говорится в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году казахстанцы отдали 30 млрд тенге за платные дороги.
Ранее премьер-министр раскритиковал качество строительства и ремонта дорог в Казахстане и поручил оперативно реагировать на жалобы жителей. По его словам, подрядчикам платят миллиарды, а состояние дорог оставляет желать лучшего.
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26.08.2024, 17:36 34001
В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь покупки в Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho можно делать с Kaspi Red+. В этих магазинах до 1 сентября акция 10% Бонусов за все покупки c Kaspi Red+.
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О Kaspi.kz
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26.08.2024, 15:54 39371
Казахстанцев предупредили об ограничительных мерах из-за военных учений
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Тараз. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Как рассказали в Минобороны, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.
В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации", - предупредили в ведомстве.
26.08.2024, 11:56 51326
Зачем нам Игры кочевников?
Фото: Мейірбек Тажкуранов
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Всего через две недели Астана станет центром одного из самых крупных и комплексных спортивных и культурных мероприятий: в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, генеральным партнером которых является Halyk.
Принять на своей территории эстафету соревнований, не имеющих аналогов ни по формату, ни по содержанию - это большая честь для страны. Что дадут Казахстану Игры кочевников?
Сама идея проведения Всемирных игр кочевников сплетает воедино яркую многовековую культуру кочевых народов, их историю и образ жизни с современным прочтением традиций и устоев и почитанием наследия предков. И конечно же, одним из основных мотивов в проведении Всемирных игр является привлечение дополнительного интереса к нашей стране и последующее развитие туризма.
Как не раз подчеркивал руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, на сегодняшний день в мире практически отсутствуют соревнования, на которых выступают спортсмены, выбравшие национальные виды спорта.
Это достаточно странная ситуация, поскольку этнические виды спорта пользуются огромной популярностью по всему миру. Об этом легко сделать вывод, всего лишь сравнив динамику проведения Игр за все годы. Интерес к национальным спортивным состязаниям очень высок, количество спортсменов увеличивается год за годом. Но при том у них нет собственных аналогов чемпионатов мира, Олимпиад. И мы должны дать возможность адептам этнических видов спорта выступать на международных аренах, под флагом своей страны. Так мы узнаем имена новых кумиров, батыров. Это станет прекрасным примером для молодежи и подрастающих детей и послужит толчком к развитию массового спортивного движения. Об этом в своей речи на Курултае говорил наш президент, и именно в этом мы видим миссию 5-х Игр", - подытожил Наиль Нуров.
В самом названии нашего банка - Халык, Народный - содержится айдентика, призванная подчеркнуть неразрывную связь с казахстанским народом. Понимая значимость и масштаб данного проекта, призванного продемонстрировать важность сохранения нашего общего наследия и культурного кода, Halyk Bank поддержал организацию и проведение Игр и выступил Генеральным партнером. Я уверен, что мы сможем продемонстрировать всему миру нашу культуру, отношение к традициям, заботу о воспитании следующих поколений. Все это послужит целям формирования имиджа Казахстана как страны, трепетно относящейся к сохранению своего культурного наследия. Как сказала глава нашего банка Умут Шаяхметова, мы всегда поддерживаем то, что направлено на развитие страны и благо народа Казахстана", - рассказал заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев о важности проведения Всемирных игр кочевников в Казахстане.
23.08.2024, 20:01 218251
Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава
Фото: ДП на транспорте
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года транспортные полицейские страны сняли с воздушных судов 356 граждан, в том числе за распитие алкоголя и появление в общественных местах в пьяном виде - 175, за мелкое хулиганство - 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 19 лиц, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
К примеру, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Астаны сняли с рейса сообщением Астана - Варшава правонарушителя. 49-летний гражданин Германии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа.
Задержанный привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне. Его оштрафовали на 8 МРП.
Напомним, в июле столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.
23.08.2024, 15:29 225756
Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной
Женщина выплатит штраф в 20 МРП
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд признал бывшую супругу Марата Айтенова - брата экс-акима Шымкента Мурата Айтенова виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ей штраф.
Согласно материалам суда, обвиняемая во время ее принудительного выселения сопротивлялась и, не впуская в дом своего экс-супруга и владельца дома Марата Айтенова, ударила его сотовым телефоном и укусила.
Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 20 МРП.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, экс-супруга Айтенова выложила в соцсетях видео ее принудительного выселения из дома на глазах у малолетних детей.
2 августа суд рассмотрел дело в отношении Марата Айтенова по факту совершения насильственных действий, причинивших физическую боль потерпевшей.
Вина подсудимого доказана записью с места происшествия, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами дела. Суд приговорил его к 12 суткам ареста.
Айтенов в свою очередь написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.
23.08.2024, 12:17 233726
Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах, сообщает Stop Fake.
Ранее родителей казахстанских школьников встревожили ложные сообщения, появившиеся в родительских чатах и соцсетях о том, что якобы с 15 сентября в республике вводится масочный режим, а школьников отправляют на дистанционное обучение.
Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности. Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача РК, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября этого года начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций", - заявили в ведомстве.
Подробно с постановлением можно ознакомиться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
В ведомстве казахстанцев призвали доверять достоверной информации из официальных источников.
Ранее главный санитарный врач Казахстана подписал постановление о введении масочного режима в медицинских организациях, а также проведении еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения.
23.08.2024, 12:10 234396
Холодную воду отключат в двух районах Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Холодную воду отключат в двух районах Алматы из-за плановых профилактических работ по замене технологического оборудования, сообщили в ГКП "Алматы су".
В частности, 27 августа с 09.00 до 20.00 вводятся временные ограничения по подаче воды в дома, расположенные по адресам:
- Алмалинский район: в контуре улиц проспект Абая - проспект Жибек жолы - улица Желтоксан - улица Масанчи;
- Бостандыкский район: в контуре улиц Тимирязева - Наурызбай батыра - Абая - Байтурсынова.
Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", - добавил в "Алматы су".
Ранее президент поручил на особом контроле держать ситуацию с водоснабжением Алматы.
Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.
Кроме того, жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
23.08.2024, 11:32 209236
В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии
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Кызылорда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии при центральной городской поликлинике, где дантист провел малышу лечение и удаление зуба, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Жительница Кызылорды в связи с заболеванием зубов ее ребенка обратилась в детскую стоматологию при центральной городской поликлинике, где дантист провел ребенку лечение и удаление зуба. На следующий день после лечения у ребенка опухла челюсть, в целом ухудшилось состояние здоровья", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, позже ребенок был дважды прооперирован в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы.
Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, им пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы. По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери департаментом медицинского и фармацевтического контроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего ребенка", - заявили в суде.
Отмечается, что удаление зуба ему проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением, имело место осложнения - воспалительный процесс нижней челюсти.
Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей моральный и материальный вред (...) Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 млн тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб", - добавили в пресс-службе.
Ранее дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?